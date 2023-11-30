亞冠盃｜浙江對武里南爆衝突雙方澄清　「來踢波或是打仗」

亞冠盃H組，浙江隊主場對武里南，賽後兩軍爆發激烈衝突，中﹑泰方面各執一詞，互相表示責任不在我方。武里南透過社交網站上載球員被追打的片段，直言：「這是亞冠盃嗎？來到足球場或是戰場。」



浙江與武里南賽後爆發衝突。（新華社）

浙江隊對武里南完場後，兩軍數名球員在中場線附近講手，其他球員隨即趕過來，武里南的阿塞拜疆國腳謝達耶夫（Ramil Sheydaev）向浙江隊球員使出鎖頸，其後變成大型衝突，兩軍擾攘近兩分鐘才平息。

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「來到足球場或是戰場」

武里南其後透過社交網站發文，上載多張連環圖，4號球員李安占士（Leon James）被一班浙江的職﹑球員追打，拳打腳踢，兇狠之極，占士被打至倒地。另一張連環圖是浙江的球迷從看台上投擲雜物，武里南配上：「這是亞冠盃嗎？來到足球場踢波或是戰場打仗。」

衝突中的主角謝達耶夫，事後在社交網站發限時動態，再度挑釁浙江隊，表示：「我仲喺到（中國）！俾個地址我！」並標籤浙江隊。泰國傳媒同時為武里南辯護，《泰國日報》指：「武里南10號（謝達耶夫）遭到暴擊，差點沒法生還。」泰國傳媒《sanook》直言今次事件是「恥辱性」，同時指武里南的謝達耶夫是為了保護隊友而出手，更遭到主隊球員圍攻，這種畫面不應在現代足球出現。

范志毅：這是極度危險的殺人動作

浙江隊同樣透過社交網站反擊，聲稱是武里南左後衛﹑泰國國家隊隊長提拉通（Theerathorn Bunmathan）先撩者賤，「當你們的泰國隊長說『Fxxk Chinese』，當你的高加索英雄（Caucasian Hero）展示其陽剛的性格，這就是後果。」片中顯示謝達耶夫「箍頸」一幕，並強調「愛與和平」。

中國名宿范志毅則力撐浙江隊，直指謝達耶夫的動作是收買人命：「我無法想像在球場出現這種動作，客隊10號球員真猖狂，真是要命，狠狠鎖喉浙江兩名球員，這動作就像柔術中的裸絞動作，是極度危險的背後絞殺動作。」范志毅力撐，若然沒有隊友解救的話，後果將會不堪設想。