珍惜生命｜瑞典21歲山賽新星突患怪病　「走路也很痛苦」終自殺

21歲瑞典跑山女將巴蘭法特（Emilia Brangefalt）去年在世界山路錦標賽奪得銅牌後，被視為山賽新星，未料她之後患上怪病，連生活也無法如常之下，最終在今月自尋短見，令人惋惜。



巴蘭法特去年在泰國青邁舉行的世界山路錦標賽出戰40公里賽，奪得銅牌，今年在世錦賽則獲第5名，成績相當不俗。

巴蘭法特去年首戰世錦賽即奪得銅牌。（Instagram）

不過，她之後突然出現「極高心率」的症狀，而且一直未痊癒，她在11月4日曾在Instagram發文，講述自己的情況，稱自7月開始「身體就停止運作了」，而且僅是站起來，心跳已高達120至150次，「現在單是走路也很痛苦。我已去過醫院超過20次，但每次的血液檢查、心電圖等都沒問題。就算我已很注意保養身體，依然感覺很大負擔。」

她在文中顯得相當氣餒：「也許對一個21歲的女孩來說，連續跑了Transvulcania 48公里和世界跑山錦標賽的45公里，中間雖然休息一個月，但還是有點太多了。我真的很不開心，跑步和訓練對我來說意義重大。」

巴蘭法特相當年輕，一直無法檢查出高心跳的原因。（Instagram）

她續指，僅是正常生活已十分困難：「過去一個月，我躺在床上的時間比站着的時間還多，也許有一天我能復出，或者以後都不會，希望我的身體能復原吧。」

本周三（22日），瑞典田徑總會發聲明確認巴蘭法特今月初自殺身亡，「在她生前最後幾個月，她在心理和生理上都非常不適。雖然有親人的支持，但她仍在11月13日了結自己的性命。」

巴蘭法特熱愛運動，卻因怪病無法再跑。（Instagram）

巴蘭法特的哥哥Adam指，妹妹在自殺前一日，即11月12日曾尋求心理輔導，惟因診所人手短缺，未能成事，Adam亦發文悼念：「我們兩個一直都熱愛運動，我們滑過數百公里的雪，透過運動，我們創造了很多美好的回憶。但愛也是很艱難的，當你最愛的事，以極其痛苦的方式被剝奪了，你再也無法承受。」

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