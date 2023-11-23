黃義助性愛影片醜聞峰迴路轉　爆片中女生是演藝圈中人｜足球熱話

韓國國腳黃義助出戰世界盃外圍賽前，捲入性愛短片醜聞，韓國警方以疑犯身份早前向這名效力諾域治的前鋒問話。韓國電視台《KBS》爆料，涉嫌流出不雅影片的，竟然是黃義助的親人。



韓國國腳黃義助性醜聞持續發酵。（Getty Images）

黃義助與不同女伴的性愛影片及照片在今年6月流出，一社交媒體帳戶聲稱與黃義助曾經是情侶關係，並指控這名韓國國腳哄騙多名女性發生性行為，並在未經同意下拍攝私密影片，黃義助隨即採取法律行動，起訴對方誹謗。事件近日出現戲劇性發展，洩露性愛影片的女性被捕，連黃義助亦被警方列為疑犯。

黃義助的私生活極不檢點，曾經藝人和網路紅人等不同女生發生關係，捲入醜聞的他，最近照常入選韓國國家隊，隨隊往中國作客，並在下半場中段入替，主帥奇連士文力撐這名前鋒，「直至被定罪前，若果黃義助的技術符合到國家隊的條件，他都會入選及上陣。」

黃義助涉性愛影片醜聞如常上陣鬥國足 韓國主帥奇連士文賽後力撐

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黃義助日前繼續入選韓國國家隊。（資料圖片／Getty Images）

韓國電視台《KBS》日前爆料，早前被警方拘捕﹑聲稱是黃義助前女友的女子，竟然是他哥哥的妻子，他的嫂子是黃義助的經理人，二人更一同到海外工作，引起不倫的疑雲。

韓國警方調查時發現，黃義助有偷拍的可能性，他堅決否認指控。黃義助早前指片中女主角是前女友，堅稱沒有偷拍，日前再度透過律師團隊發聲明，表示女主角是演藝圈活動的人物，目前已婚，並指早前為了保護女方身份而未作回應。

黃義助的聲明中再指，拍攝是利用普通手機，並放在當眼的位置，強調對方是知情，兩人更一同觀看這些片段，而其後一同把片段刪除。當黃義助得知片段被流出後，他更通知片中的女生，建議對方起訴發放短片的一方。