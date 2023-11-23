日本大勝敘利亞無直播原來有苦衷　球迷由不解到支持｜足球熱話

對香港球迷來說，對上網「搵Link」睇波並不陌生，就像早前港足在世界盃外圍賽作客伊朗，同樣沒有本港電視台轉播，近期連日本球迷也有相同的遭遇。

世界盃外圍賽亞洲區B組，日本在周二（21日）作客敘利亞，國內無論免費及收費電視台都沒有轉播權，25年來首度沒有日本隊直播，日本球迷大感不解，日本足總主席田嶋幸三更公開道歉，原來他有苦衷，其後更扭轉球迷的看法。



日本日前以5：0作客大破敘利亞，可惜國內球迷無法循合法途徑觀看直播。（Getty Images）

世界盃亞洲區外圍賽次圈B組，日本作客敘利亞的賽事移師沙特阿拉伯上演，結果日本隊大勝5：0，全取3分，可惜球迷們未能一睹國家隊的英姿，自1998年世界盃以來，日本隊的賽事首度在國內沒有轉播，國內球迷大感不解，「什麼？對敘利亞的世界盃外圍賽竟然沒有直播？」、「為什麼不播對敘利亞的比賽?」、「敘利亞一戰不播嗎？完蛋了……」

其實日本足總一方有苦衷，日本與敘利亞賽事原定在日本時間凌晨2時開賽，負責轉播今仗的轉播代理商「Pro」，《日刊體育》指他們開出1億日圓（約523萬港元）的轉播費用。一場深夜球賽需要如此昂貴的費用，加上對手是敘利亞，日本方面當然不願「被劏」。日媒指轉播代理其後提早開波時間至晚上11時45分，但對日本來說依然是不吸引的時間，多次要求減價仍遭拒絕下，日方決定把談判拉倒，放棄轉播該仗。

《日刊體育》報道指，該地轉播代理「PRO」的CEO在賽前表示：「我們已經接受日方的條件，但交易仍在兩天前破裂，我也不知道為什麼。」他續稱對比起談判之初，已減少轉播費用的3至4成，因此價格上沒有問題，他亦不認為自己有要求過高的價格。

今次是自1998年後，日本國內首次沒有轉播國家隊的世界盃外圍賽賽事。（Getty Images）

日本《共同社》在該仗賽後訪問田嶋幸三，這名一直談判到最後一刻的足總主席，對轉播商「獅子開大口」深感憤怒：「在（接近）深夜時間直播賽事要價上億，我實在做不到。雖然無法讓國內民眾看到直播深感抱歉，但導致市場崩潰亦不是好事。」

田嶋幸三（右）受訪時對敘利亞「獅子開大口」十分不滿。（資料圖片／Getty Images）

《體育報知》指田嶋幸三對有關決定受到理解甚至稱讚而感激不盡，「我認為用高價買入凌晨12時、1時、2時比賽（轉播權）不是好事，儘管這是一場我想拿來炫耀的比賽，能取勝實在太好了。」

報道續指有電視界人士暗示這場比賽戲碼不吸引，如果是在黃金時段對巴西的話，就算要花兩億日圓，也會有電視台抱着「蝕錢」的覺悟來轉播。

報道指，有日本電視界人士暗示深夜作賽加上敘利亞這個戲碼，相關條件實在不足以花大錢。（Getty Images）

這次轉播風波之所以繼續在日本引起熱議，原因是他們將於來年3月26日作客朝鮮，兩國近日關係緊張，朝鮮日前才試射導彈，令沖繩方面陷入恐慌。《Tokyo-Sport》報道指，日本網民寧願不看日本隊，也不要向朝鮮購買轉播權：「轉播權便等於買導彈的軍費，雙方實力差距這麼大，反正都會贏，在網上支持不就好了？」、「既然對敘利亞一戰已開了先例，那麼今次不轉播也是OK的。」