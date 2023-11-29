尼馬女友Bruna突然宣布單身　女兒滿月不久疑與情慾短訊事件有關

正在養傷在巴西巨星尼馬（Neymar）剛剛再做爸爸，模特兒女友Bruna Biancardi上月誕下女兒Mavie，他當時深情說道：「我們的Mavie到來，讓我們的生命變得圓滿。」

三口子幸福感滿滿，難得看到尼馬似乎終於收心養性安定下來，Bruna Biancardi卻在社交媒體宣布「無拍拖」。消息來得突然，難免令人猜想二人分手或跟尼馬近日與OnlyFans模特兒之間的情慾短訊被洩有關。



正在養傷在巴西巨星尼馬（Neymar）剛剛再做爸爸，模特兒女友Bruna Biancardi上月誕下女兒Mavie。（Instagram）

尼馬被爆情慾短訊事件數天 女友突然宣布單身

「這是私事，但由於我每日被新聞、傳聞和笑話攻擊，我通知大家我目前沒有拍拖。」Bruna Biancardi續稱：「我們是Mavie的父母，這是我們之間保持連繫的原因。我希望如此一來，他們會停止將近期的新聞跟我扯上關係，多謝。」

Bruna Biancardi發出這段聲明的時機，正是OnlyFans模特兒Aline Farias宣稱尼馬向她發出情慾短訊後數日。Aline Farias更附有兩人對話截圖，內容是尼馬疑似向她索取祼照：「有沒有裸照？在哪兒？我想看。」Aline Farias在回應中給他一條連結並說：「但你之後要告訴我睇完有什麼想法噢。」

OnlyFans模特兒Aline Farias宣稱尼馬向她發出情慾短訊，當中更附有兩人對話截圖。

尼馬：只是數年前舊訊息

尼馬隨即抱怨開不到連結，看不到相，Aline Farias再答：「親愛的，你必須登入，下面有另一些相。我要睡了，晚安，天使，保重。如果你還是入不到，我之後再教你。」

曾有數之不清出軌不良紀錄的尼馬，回應時否認做錯任何事，強調那只是舊日訊息，「給我看日期……那是數年前的事。」情慾短訊曝光後數日，Bruna便在Instagram宣布二人已經分手的消息，難免令人將兩者聯想在一起，畢竟尼馬與Bruna近月以來一直恩愛甜蜜。

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尼馬與Bruna離離合合

尼馬盡收天下美女，2021年與模特兒的Bruna Biancardi撻着，2022年初Bruna大曬訂婚鑽戒，似乎終將尼馬收服。直到去年6月二人手中仍戴上訂婚戒指，不過尼馬之後被發現沒有再在公開場合載上這枚「愛的證據」。Bruna之後承認與尼馬分手，卻否認原因是如八卦報章傳聞中因為尼馬出軌導致。

兩人再見亦是朋友，她對尼馬及其家人處處維護。直至Bruna Biancardi在今年2月上載與尼馬的頭貼頭合照，間接宣布二人復合，當時她已懷有尼馬的孩子。尼馬一直是位花花公子，感情生活多姿多彩，身邊女伴如輪轉。或許深知尼馬「本性難移」，Bruna明白難以要求對方專一，只好妥協，西班牙《阿斯報》曾引述巴西傳媒報道，Bruna容許尼馬「有條件出軌」，可以跟其他女性調情甚至發生性行為，不知是真是假。

尼馬9任前女友全是大美人：

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尼馬6月曾長文求原諒

尼馬今年夏天離開巴黎聖日耳門，轉投沙特阿拉伯球會希拉爾。女兒10月初出生，他飛回巴西陪伴Bruna，見證女兒出生，他當時深情說道：「我們的Mavie到來，讓我們的生命變得圓滿。」10月中他在世界盃外圍賽為巴西上陣時前十字韌帶及半月板撕裂，提早收咧，目前正在養傷。

Bruna與尼馬分手的消息來得突然，但傳言指她不開心已醞釀一段時間。Bruna懷孕期間尼馬屢次傳出負面新聞，先是被指在派對中與兩女子大跳熱舞遭拍片「斷正」，繼而在家中開派對時，與一個女演員鬧大交，巴西記者Fabia Oliveira指出尼馬發火的原因是女方拒絕跟他親熱。

Bruna當時承認對尼馬出軌指控及影片感到「失望」，但希望專注在女兒身上。今年6月尼馬出帖為不忠指控向Bruna和未出生的孩子道歉，「Bru，我為你們兩個以及你的家人這樣做，去證明一些不合理的事，那是沒有需要，但在我們的生命中，我需要你。」他續稱，「我看到你受到多少攻擊，為這一切受盡痛苦，並盡全力支持我，而我也希望站在你身邊。」

「我做錯了，我錯待了你們兩個。我敢說每天在球場內外，我都錯了。不過我想糾正我自己家中與家人和朋友、我個人生活中的錯誤。所有事情都影響着我人生中其中一個最特別的人，我夢寐以求的女人在我身邊，我孩子的母親，在懷孕的特別時刻，它影響着那段親密關係。Bru，求你原諒我的過錯。」尼馬與Bruna離離合合，不過Bruna似乎不是一時衝動，至少她沒有在IG刪除跟尼馬的合照和帖文。

早在19歲那年，尼馬已跟年紀小他一歲的女友Carolina Dantas育有一子Davi Lucca，當年他也是被指出軌，兩人在兒子出生的2011年分手。

尼馬唯一永恆的愛——妹妹Rafaella

尼馬被外界統計到的歷任9位女友，全部成為他生命中的過客，常伴他身邊的，永遠只有他最愛的妹妹Rafaella。尼馬妹妹或許不及他一眾前女友漂亮，卻只有她能永遠佔據尼馬身體的一部分——尼馬將整個右上臂，紋上寶貝妹妹的肖像，而Rafaella之後亦在手臂內側紋上哥哥的一雙眼睛。

尼馬與妹妹Rafaella。（Instagram）

尼馬與妹妹「愛的紋身」

他們不止在身上刻下「愛的紋身」，尼馬從不吝嗇對Rafaella的愛，Instagram與妹妹合照總是加上一句「我愛你」，常常肉緊地親吻對方。

每年3月Rafaella的生日，尼馬總是不惜千里由歐洲飛回巴西，花盡心思為妹妹大肆慶祝，近年他不時在2、3月左右受傷，被不少網民揶揄是扮受傷，真正目的是回巴西跟妹妹慶祝生日。尼馬與Rafaella親暱得不似是一般兄妹，難免令好事之徒想入非非。

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