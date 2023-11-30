游泳．美國公開賽︱何詩蓓400自初賽力追莉迪姬　第5名晉決賽

美國公開游泳錦標賽首日賽事，一眾港將輪流出場。何詩蓓（Siobhan Haughey）率先在女子400米自由泳初賽上陣，大戰「女水神」莉迪姬，小組得第3名，並以總成績第5名晉身決賽。

稍後她會在50米自由泳再度出場，另一港將鄭莉梅亦會在另一組上陣。何甄陶亦會出戰男子50米自由泳。



何詩蓓出戰美國公開游泳錦標賽。（資料圖片／Getty Images）

何詩蓓自杭州亞運起，分別在中國﹑德國﹑希臘及匈牙利出戰，在30日內參加29項賽事，接近「一日一槍」，她曾言：「應付密集賽程當然不容易，但你經歷過高低起跌後，才知道你的身體及心智原來可以如此強大，在這段瘋狂旅程中多得大家同行，感謝你們給予我的愛與支持。」

休息一個月，她與一班港將轉戰美國公開游泳錦標賽。何詩蓓先在中長距離的400自登場，她身處第5組，同組對手包括史上最強女子中長距離泳手、有「女水神」稱號的名將莉迪姬（Katie Ledecky）。

何詩蓓以第5名晉級400自決賽。（直播截圖）

莉迪姬主場出戰這個距離，當然一馬當先，一開始便領放，同組對手之中，基本上無人能及。莉迪姬後勁凌厲，最後150米愈帶愈遠，並以4分4.06秒率先觸池，何詩蓓力戰之下以4分11.42秒獲小組第3。

女子400自另一熱門，為頭號種子參賽的加拿大17歲泳手麥堅杜殊（Summer McIntosh），她在第6組同樣是由頭放到尾姿態輕鬆勝出，成績4分6.82秒。莉迪娜、麥堅杜殊分別以首、次名成績入決賽，何詩蓓亦能以總成績第5名晉級。

何詩蓓出戰美國公開游泳錦標賽。（資料圖片／Getty Images）

何詩蓓早前透過限時動態列出4項比賽成績，她先在杭州亞運拿下2金1銀3銅，打破1個亞洲紀錄﹑2個亞運紀錄及7個香港紀錄。繼而在柏林站世界盃摘2金1銅，並曾經改寫亞洲紀錄及2次世界盃大會紀錄。Siobhan分別在雅典站及布達佩斯站，同樣獲得2金1銀，亦同時打破世界盃及香港紀錄。她在一個月內獲得8金3銀4銅，共15面獎牌，多次打破不同紀錄。

盤點何詩蓓30日29槍所有時間：



杭州亞運

50米蛙泳初賽／30.46秒

50米蛙泳決賽／銅牌／30.36秒（新香港紀錄）

4X100米自由泳決賽／銅牌／3分39.1秒（新香港紀錄）

200米自由泳初賽／2分0.75秒

200米自由泳決賽／金牌／1分54.12秒（新亞運紀錄）

100米自由泳初賽／54.27秒

100米自由泳決賽／金牌／52.17秒（新亞洲紀錄）

50米自由泳初賽／24.94秒

50米自由泳決賽／銀牌／24.34秒（新香港紀錄）

4X200米自由泳接力決賽／第4／8分02.42秒（新香港紀錄）

4X100混合泳決賽／銅牌／4分01.72秒（新香港紀錄）



柏林站

100米自由泳初賽／53.61秒

100米自由泳決賽／金牌／52.02秒（新亞洲紀錄、新大會紀錄）

200米自由泳初賽／1分58.79秒

200米自由泳決賽／金牌／1分55.10秒（新大會紀錄）

400米自由泳初賽／4分11.92秒

400米自由泳決賽／銅牌／4分05.3秒（新香港紀錄）



雅典站

50米蛙泳初賽／31.34秒

50米蛙泳決賽／銀牌／30.36秒（平香港紀錄）

100米自由泳初賽／54.52秒

100米自由泳決賽／金牌／52.55秒

200米自由泳初賽／1分58.78秒

200米自由泳決賽／金牌／1分55.03秒（新大會紀錄）



布達佩斯站

50米自由泳初賽／24.83秒

50米自由泳決賽／銀牌／24.3秒（新香港紀錄）

100米自由泳初賽／54.42秒

100米自由泳決賽／金牌／52.24秒

200米自由泳初賽／1分59.27秒

200米自由泳決賽／金牌／1分54.08秒（新大會紀錄）

