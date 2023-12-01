足球熱話｜前國足爆當年防守孫興慜成功秘訣　原來與中超有關

韓國球星孫興慜在英超立足多年，實力無庸置疑，早前作客中國的世界盃外圍賽，「孫仔」個人炮製3球，助韓國隊3球輕取國足。中國隊前國腳趙明劍憶述當年曾經成功防守孫興慜的往事，更大爆當中的秘訣。



孫興慜。（Getty Images）

早前在深圳上演的世界盃外圍賽「中韓大戰」，作客的韓國憑隊長孫興慜梅開二度，加上造就鄭昇炫建功，全場3個入球也與他有關，結果韓國隊3：0淨勝國足。

孫興慜的存在，確實是對國足防線的一大隱憂，似乎國足沒有球員可以好好防住「孫仔」。當年成功防守的前國足國腳趙明劍現身說法，憶述當時如何守住這名熱刺隊長，原來中超的節奏是一大重點。

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如何防守孫興慜，前國足國腳趙明劍有自己的見解。（資料圖片／Getty Images）

「孫興慜過我的時候朝左邊扣了一下，他以為我是英超後衛。 在英超，孫興慜要是往左扣球，他們（英超後衛）會跟到左邊，然後孫興慜再換一邊走，英超後衛不一定能跟上。英超跟中超的節奏是不一樣，那時孫興慜往右邊一扣球，他以為我是英超後衛，所以往左邊一走，但我節奏跟不上，正好我還在原地，就撞我身上了。」

趙明劍一邊公開防守孫興慜的秘密，一邊苦笑，更坦言：「正常哪能防住，你不搞笑嗎，孫興慜是英超射手王。」

趙明劍憶述當年與孫興慜交手的片段。（影片截圖）

或許是趙明劍曾經守住孫興慜，這名前國足國腳豪言：「其實孫興慜也沒有想像中那麼可怕。」當孫興慜早前對中國攻入第一球慶祝時，將食指放在嘴巴前造出「殊」的手勢，以入球反擊言論，「在足球比賽中，我總是非常尊重所有球員，身為韓國隊隊長的我更要以身作則，所以我認為在賽場上展現出來是最正確的方法。 」