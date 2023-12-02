足總盃︱流浪轟「加拿祖式」倒掛仍負理文出局　教練收指示不受訪

足總盃八強由標準流浪與理文爭奪準決賽席位，理文雖然早段已領先三球，但防線連番犯錯，更被伊巴謙轟入倒掛世界波，在尾段迪高領紅下，驚險地維持勝果晉級。



理文收起愛沙尼亞國腳安尼亞，改派保連奴出任中鋒；攻中黃威也先坐後備，胡晉銘夥顏樂楓踢雙防中，應付流浪由神田夢實、林衍廷、林嘉緯、林遼太組成的中場線。入圍港足亞洲盃集訓名單的李毅凱、梁興傑及劉智樂亦擔正。

理文18分鐘一次反擊先開紀錄，基華尼頓腳外側傳直線予艾華頓入替，金旻奎及林衍廷力追並嘗試夾擊，但林衍廷出腳絆倒艾華頓，被球證出示黃牌及判罰十二碼，保連奴操刀射入成1：0。

艾華頓為理文搏得十二碼。（袁志浩攝）

神田夢實射失十二碼成致命傷 伊巴謙轟世界波

3分鐘流浪防線再犯錯，梁興傑面對保利臣左路底線傳中判斷有誤，皮球被他托出不遠，保連奴伏兵門前頂反方向入網；加上基華尼頓27分鐘尾柱接應保連奴傳中輕鬆頂入，理文領先至3：0。

流浪之後獲判兩次十二碼——34分鐘荷西安祖禁區內犯手球，神田夢實射左下角雖然被陳嘉豪「捉到路」，仍成功追至1：3；不過完半場前神田夢實再操刀卻一飛沖天，浪費黃金機會。

梁興傑解圍不遠，造就保連奴頂入。（袁志浩攝）

保連奴今場個人梅開二度。（袁志浩攝）

戰至55分鐘，朴鍾範「擺烏龍」令流浪被拋開，但伊巴謙把握荷西安祖踢空氣，69分鐘抽射遠柱得手，追至2：4。

後備入替的迪高81分鐘侵犯林衍廷被VAR「斷正」，終領紅牌出場；流浪1分鐘後再憑伊巴謙轟入倒掛世界波，一度重燃晉級希望。然而補時階段神田夢實峨眉月頂罰球中楣彈出，理文結果險勝4：3，勇闖四強後會遇上冠忠南區或深水埗的勝方。

流浪前鋒伊巴謙射入世界波。（袁志浩攝）

流浪教練團賽後不受訪 李輝立着記者問傳媒主任

流浪繼高級組銀牌後再於盃賽出局，當時總監李輝立在賽後批評己隊球員表現不濟，更直言要「問一問港隊教練教了他們什麼」，引起熱議。結果今場賽後，流浪教練團在短時間內已相繼離場，教練之一的黃展鴻更透露收到指示不能發言，他隨後走上看台勸李輝立到場內受訪，但被拒絕。

李輝立最後被傳媒在球員通道前截停，僅稱記者「眼睛是雪亮的，睇到晒（球員表現），（只怪）自己唔入十二碼」，他又補充，會在收集球員意見後，向傳媒主任傳達內容，着記者有問題的話，就向對方查詢。

流浪教練團賽後沒有接受訪問。（袁志浩攝）

射入世界波的伊巴謙就表示，入球的確受日前曼聯小將加拿祖的倒掛所啟發，「我看見皮球來的時候，就想起那一球，然後決定打倒掛，入波很開心。」他坦言球隊初段欠集中，是落敗主因，但認為隊友下半場表現比對手好。中場林衍廷就對賽果感失望，「對手外援很有能力，把握到我們失誤，相反我們做不到。無辦法，仍有菁英盃及聯賽，繼續努力。」