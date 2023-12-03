港超聯︱北區主場幾乎追和傑志：望吸大灣區球迷　黃洋回應傷勢

均業北區今季首度在主場出戰，邀得大灣區球迷入場支持，球隊半場落後傑志三球，尾段卻在4分鐘內連追兩球，但最終仍負2：3。



受球場工程影響，北區直至開季第5個月才在主場北區運動場比賽，球隊亦因此只踢了3場聯賽，比最多的晉峰及深水埗（8場）少超過六成，與榜首理文同為港超聯不敗之師。

為隆重其事，北區賽前舉辦開球禮，球會主席朱浩賢與足總主席霍啟山都有出席，更要求職球員在熱身期間到場邊與嘉賓們大合照。

北區在主場第一仗前舉辦開球禮。（袁志浩攝）

迪美路夫慶祝省中記者 王振鵬救十二碼

這支區隊在前傑志教練梁志榮帶領下，今仗派林樂勤、葉卓文、張俊軒等新一代應戰，也有羅港威與羅曉聰兩名資深球員。「藍鳥」則有隊長黃洋今季首度聯賽擔正，恩查及伊高沙托尼兩名外援先列後備，新援前鋒迪美路夫再度正選上陣。

開賽12分鐘，傑志右路崎角位搏得罰球，費蘭度左腳內彎直射，皮球穿過人群後遠柱入網成1：0。僅4分鐘後，費蘭度再交出助攻，由迪美路夫搶點頂入，攻入其加盟後首個入球。這位烏茲別克前鋒慶祝時激動得踢向原本放在場邊的皮球，結果省中記者，但他與隊友艾里奧都有上前道歉，並於半場休息期間再與記者問好。

迪美路夫慶祝時踢走場邊皮球，意外省中記者。（袁志浩攝）

北區本有機會追近，球隊於24分鐘經VAR覆核後獲判十二碼，但主射的巴西外援肯迪射門將右下角被王振鵬撲出。

北區守門員林駿杰完半場前失誤，接應隊友回傳後遲遲未解圍，出腳卻省中米基爾反彈入網，令球隊落後至0：3。

王振鵬上半場救出十二碼。（袁志浩攝）

林駿杰犯錯令傑志再入一球。（袁志浩攝）

黃洋受傷「沒有大礙」 北區尾段掀高潮

下半場黃洋於一次碰撞中倒地，需要由擔架抬離場，並於後備席接受治理，遲遲沒有起身。他賽後在職員攙扶下、一拐一拐地離場，令人擔心傷勢會影響參與港足的亞洲盃決賽周集訓。不過，黃洋賽後回應時指，傷勢是「硬傷」，自己沒有大礙。

黃洋賽後由職員攙扶離場。（袁志浩攝）

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而北區在黃洋被調離場後，4分鐘內連追兩球，隊長林樂勤先於83分鐘左路窄角球射遠柱得手；肯迪再在86分鐘近門撞射入網，令賽事掀起高潮。

然而最終超過10分鐘的補時階段，北區仍無法破門，終以2：3不敵傑志，聯賽不敗身被打破，賽後繼續排第七；次席的傑志則追至落後理文3分。

今日有超過1300名觀眾入場。（袁志浩攝）

北區邀過百大灣區球迷撐場 主席：望未來帶動區內經濟

北區今日錄得1377名觀眾入場，主席朱浩賢透露，球會邀請過百名羅湖、深圳以至大灣區球迷入場睇波，希望吸納更多大灣區觀眾，帶動球圈及北區經濟，「這是有潛力的，現在雖然（球場）最多可容納2500人，假設之後有超過兩萬球迷，便可在未來的北部都會區興建更大的球場，舉辦國際性比賽、演唱會或展覽。」

梁志榮認為球隊踢出了精彩的比賽。（袁志浩攝）

今場「倒戈」的北區主帥梁志榮就表示，球隊上半場表現受「質素所限」，「傑志有資源，（外援）又國腳又是有名，後備力量又好，追回兩球是球員的努力。」

梁志榮也拒絕怪責上場聯賽同樣犯錯的林駿杰，指對方只是緊張，急於在對強隊時表現自己，「他今日表現可以、正常，希望這不會打擊他的信心。」這位少帥坦言，球隊總算兌現賽前承諾，踢出精彩的比賽，「北區多年沒有職業比賽，期望能吸引球迷之後每次主場都入場。」

林樂勤希望大港腳的教練團能留意自己表現。（袁志浩攝）

至於射入球隊今季主場第一球的林樂勤，表示對勁旅入波特別開心，「證明北區雖然新升班，但不論華人或外援，都有能力跟強隊競爭，不要睇死我們是弱隊、下游。」

港足早前公布的亞洲盃初選名單中，林樂勤名落孫山，他希望入球能證明自己有能力，「不是一定要揀我，但也想他們留意下我。」