亞冠盃｜傑志鬥全北半場多踢一人仍輸1：2　羅素致命犯錯成焦點

亞冠盃F組第五輪賽事，傑志周三（29日）在主場香港大球場迎戰全北汽車，「藍鳥」賽前已鐵定出局，今仗面對矢志搶分爭取出線的全北，最終在半場多踢一人下，以1：2落敗。



今場賽事安排在香港時間傍晚6時在大球場舉行，有指是為了遷就韓國方面的直播時間，但對於本地球迷來說無疑不便；加上傑志首四輪賽事僅得1和3負，賽前已肯定無法獲得最佳次名，提早出局，未能延續上兩季都出線16強的佳績，今場入場人數僅2023人，同時有數十名全北球迷來港打氣。

不少全北球迷來港打氣。（高詩琦攝）

全北汽車近年戰績下滑不少，由昔日的亞洲頂級勁旅，到今季亞冠四戰僅得兩勝兩敗，早前在作客連環敗予曼谷聯和新加坡的獅城水手，與獅城同得6分下憑較佳對賽成績暫排第二，曼谷聯則以10分排第一，若要出線，今仗必需贏波。

比賽開始僅兩分鐘，全北已趁傑志還未站穩陣腳展開攻勢，門前一輪混亂下傑志未能解圍，皮球落在尾柱的文宣民腳下，他射鬆射入成1：0，還跳起古怪的舞蹈慶祝。傑志亦不乏反擊機會，比較「近磅」的一次有基爾頓右犄角位斬中，米基爾門前跳頂但門將快一步沒收。

文宣民極速入球，跳舞慶祝。（高詩琦攝）

12分鐘，全北在左路開出角球，朴鎭燮頭槌幾乎入網，但遭米基爾在門前施半倒掛解圍；去年在卡塔爾世界盃曾以一記遠射攻破巴西大門的白昇浩，兩度在禁區頂施射，但一次被羅素擋出、一次中柱彈出。

戰況一直膠着在0：1，未料傑志因羅素一個致命犯錯再失，38分鐘，羅素後場控球被宋旻揆逼甩，這名前鋒立刻單刀直進，射破王振鵬十指關，43分鐘這情況幾乎如複製貼上般重現，但王振鵬今次早有準備，及時解圍。

羅素幾乎一再犯錯，王振鵬及時解圍。（高詩琦攝）

完半場前出現另一轉折，全北後衛鄭泰旭在禁區邊拉跌單刀的明加索夫，遭球證直接出示紅牌驅逐離場，令換邊後形勢倒向傑志。

「藍鳥」在下半場前半段獲得不少入球機會，先有明加索夫傳中、查理史葛幾乎在遠柱得手，恩查遠柱攻門又被全北門將金禎勳救出，緊接全北隊長洪正好幾乎擺烏龍，又是金禎勳救駕；及後米基爾、伊高沙托尼先後有黃金機會，但在門前都未能把握。

錯過許多機會後，到69分鐘，傑志終於由基爾頓左路傳中，恩查在門前以胸口撞入，扳回一球。不過「藍鳥」未能將氣勢保持到完場，全北更有兩次反擊幾乎擴大比數，最終傑志以1：2落敗，尚餘最後一輪在12月13日作客加坡獅城水手。

由於亞洲賽下季實行新制度，今季的港超聯冠軍來季需出戰新的次級賽事「亞冠2（AFC Champions League 2）」，今仗或是香港短期內最後一場舉行的亞洲頂級球會賽事。

傑志主帥金東進賽後坦承上半場傑志因球員犯錯而失球，而下半場也出現致命傷：「下半場對手他們踢少一人，我們更多進攻，創造不少攻勢卻未能入球。」他稱自己仍出任助教時，球隊踢得較具主導性，「我當然想保持這風格，但面對全北這樣強的對手，我也思考了很久應怎樣應付。」

他稱有針對性部署、也成功展現，「我們令對手踢得舉步為艱……但我們雖然創造了入球機會，但急需改善把握力，未來不論是聯賽或其他比賽，我們都要更努力練習去改善這一點。」

米基爾的無奈與全北球員的興奮對比鮮明。（梁鵬威攝）

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下季開始在新制度的亞洲足協球會賽事下，香港很大機會獲得「亞冠2」的1個分組賽和1個外圍賽席位，目前傑志正於港超聯賽榜排第二，有機會出戰。

金東進認為，雖然不是最頂級賽事，但能夠參加已很重要：「若能踢這樣的比賽、踢強的對手，也能讓傑志從中進步，也能建立名聲。現在亞洲有更多人認識傑志，是因為我們有踢亞冠、也曾進入16強，能踢這樣的比賽是莫大的榮譽。」