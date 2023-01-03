球王比利在母會山度士主場設靈　巴西萬人送別　FIFA會長驚人提議

巴西球王比利（Pele）辭世，他在球員年代效力18年的母會山度士，在主場卡爾德拉市球場（Estádio Urbano Caldeira）為他設靈，球會在草地中央放置巨型白色帳篷，讓市民向這位一代傳奇告別。



比利母會山度士在主場為他設靈，球會在草地中央放置巨型白色帳篷讓市民到場跟這位一代傳奇告別。（路透社）

比利人生最後一段跟大腸癌搏鬥，至去年12月29日離世，享年82歲。母會山度士在主場館卡爾德拉市球場為他設靈，靈柩放置在球場草地中央巨型白色帳篷內，巴西市民大排長龍，向這位一代球王作最後致敬，部分人傷心得激動落淚。

靈柩內的比利遺容安詳，面上披上一襲白紗。球場白色帳篷後方的觀眾席上，放有三張巨型橫額，左方一張寫上葡文：「Viva O Rei」（國王長生不滅），中間是比利穿上10號球衣的背面剪影，右方一張寫上：比利享年82歲。另外還有其他用葡文寫上：「足球國王」、「天佑我王」等橫額佈置。

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國際足協會長：要求每個國家球場以比利命名

比利的靈柩之後會先由靈車在山度士街頭讓沿途市民向他送別，到巴西時間周二（3日）會舉行家族私人喪禮。

有份出席喪禮的國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino），在這個足球界傷感時刻，再爆出驚人言論：「我們將會要求全球每個國家，都將其中一個球場以比利命名」。比利逝世後，巴西政府宣布全國哀悼三日。

巴西市民傷感告別比利。（路透社）

比利獲公認為巴西歷來最佳球員，曾三次為國家隊贏得世界盃，今屆賽事他只能在床榻為巴西打氣，可惜未能見證巴西第六度登頂，森巴兵團在8強止步。比利球員生涯只曾效力兩間球會，他在1956至1974年間，一直效力母會山度士，累積659次上陣，攻入643球。1975年已屆35歲的比利轉戰美國，加盟紐約宇宙隊，戰至1977年退役掛靴。

即使身患重病，依然無損比利對足球和巴西隊的熱愛，臨終前他在Instagram上載一封「關於我的夢想」的公開信，今屆被視為世界盃冠軍熱門的巴西，8強不敵克羅地亞止步，在國內惹來不少批評，比利一字一句訴說：「人生是個機會，如何運用視乎我們每一個人。我們可能做對，也可能做錯，勝利時我們獲得慶賀，失敗時則好好學習。」

比利臨終前仍在IG發文呼籲巴西人團結友愛，言語間叫大家別呵責巴西隊。（Instagram）

「每天我們展開一段新歷程，如此循環讓我們的夢想永不幻滅，儘管旅程上飽歷挫折。」比利稱，「這適用在每個人身上，但當你的夢想是成為一個足球員，機會只會更罕有、夢想亦更遙遠。那種挫折不會較任何人的更痛苦，然而他們會受到很多人批判。你有什麼感想？公平地說，勝利時（足球員）獲得的掌聲也會多很多。」

比利語重深長地說，「即使面對巴西被淘汰出局的痛楚，我懇請巴西人記着是什麼引領我們獲得胸口上的5顆星——我們的最大動力是愛。我不知道是什麼東西令我們對足球如此着迷，也許是對這運動帶來的團結和真正友誼的熱愛、入球的興奮，又或是這90分鐘內，可以完全忘卻我們要面對的問題。也許是一份戰勝貧窮、饑餓和毒品的愛，足球在很多社區推動的改變，組成這個偉大的國家。這個最美麗的運動實在太多好處，在巴西尤其如此。」

他認為，大家熱愛足球的原因並不重要，關鍵是它將大家團結在一起，強調夢想未完，巴西隊依然會繼續追逐第六顆星。比利向巴西國家隊仝仁送上支持和祝福，又寄語巴西人要團結友愛，「夢想是屬於我們每個人的」，重要的事情要講三字，比利最後送給大家三個字：「愛、愛以及愛」（ Amor, amor e amor）。一代球王留給巴西人的錦囊，多少人能心領神會？