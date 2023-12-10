亞冠浙江FC主場鬥武里南群毆事件　兩隊多人被罰　武里南班主喊冤

11月29日上演的亞冠盃H組賽事，由中超球隊浙江FC對武里南聯一戰賽後爆發大規模衝突，更演變成毆鬥，事後雙方各執一辭。

泰國多間媒體報道，亞洲足協已知會兩間球會有關處分，兩球會都有多人被罰停賽，「刑期」高達8場；而武里南班主陳乃溫則稱球員是因受襲而「不得不自保」。



泰國、越南和印尼多間媒體報道，亞洲足協周六（9日）已去信武里南聯宣布判罰，事件中，武里南共有3名球員遭停賽，判罰最重的是向浙江球員施以「鎖頸」的10號球員謝伊戴耶夫，遭停賽8強；而利安占士（Leon James）和齊迪巴（Chitipat Tanklang）分別停6場。

至於浙江FC據報3名球員和2名職員受罰，球員包括姚均晟、高迪和里安納度；港將梁諾恆則不在名單之中。

浙江FC和武里南聯賽後毆鬥的影片當時在網上瘋傳：

武里南班主陳乃溫在社交媒體發文確認消息，指周六收到亞洲足協來信宣布球員停賽的處分，「有三人遭停賽，這是因為在亞冠盃對浙江賽後，球員們被攻擊、而嘗試保護自己。」陳乃溫指，球會已將「照片及影片證據」寄送到亞洲足協，希望證明「是浙江球員和職員進入武里南的區域及攻擊他們」，認為武里南一方已「避免衝突及盡力勸阻，但有些人未能及時逃脫而遭襲擊，結果不得不自保及幫助隊友逃走」。