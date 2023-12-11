傑出運動員選舉｜七欖港足爭做最佳隊伍　李卡度失奧運資格再出發

11月中旬，香港男子七人欖球隊於奧運資格賽中不敵日本，需轉戰世界遺材賽再爭席位。經過半月的沉澱，痛定思痛，華將李卡度（Cado）直言球隊已經放眼來年賽事：「我們沒有停滯，更不能再停留在負面情緒中。」

除了不同的國際賽，預計男子七人欖球隊也將於香港傑出運動員選舉與香港男子足球隊展開一番龍爭虎鬥。



香港傑出運動員再臨，亞運七欖金牌得主之一的李卡度出席周一（11日）記者會，提起上月奧運資格賽的失利，在沉澱後也顯得稍為釋懷：「我們都經歷了2星期的休息和反思，不能再停留在負面情緒中。」Cado在賽後翌日便翻看決賽錄影，檢討表現，「不想這樣說，但我們很多失球，都是在地上爭持的時候輸。」Cado笑說不想「賴地硬」，更指日本隊發揮得很好。

亞運七欖金牌得主之一的李卡度。（張倩儀攝）

香港傑出運動員再臨。（張倩儀攝）

「七人（欖球賽）的時間很短，在14分鐘內，什麼事都有可能發生，所以無時無刻都要有平穩的表現，因為面對實力差不多的對手，一個失誤都可以很大件事。」Cado苦笑，或許不能用14分鐘去定義一支球隊，因為今年的港隊，的確有很多進步：「我會說，我們（球隊）是成熟的，只是要再跨出（取得更大成就）不容易，但我們沒有停滯。」回想亞運四強對壘日本，Cado說：「如果是4年前，我不會覺得我可以贏到日本。」僅是心態，已經有一大躍進。

預計男子七人欖球隊也將於香港傑出運動員選舉與香港男子足球隊展開一番龍爭虎鬥。（張倩儀攝）

2024年2月16日至3月17日開始公眾投票。（張倩儀攝）

緊接明年一月，七欖港隊將會飛往杜拜參加世界巡迴賽—挑戰者系列賽，同組將會有前世巡賽球隊烏拉圭和巴布亞新畿內亞、格鲁吉亞，Cado指港隊馬不停蹄地出賽，為6月的世界遺材賽做好準備。除了綠茵場上的爭鬥，男子七人欖球隊於香港傑出運動員選舉，或會與歷史性殺入亞運4強的香港男子足球代表隊，展開一番龍爭虎鬥。

去屆，港足在公眾投票的得票曾領先七欖，最後七欖「反勝」，連續4屆傑運、也是近14屆11次當選最佳運動隊伍。港足門將謝家榮笑言有信心，但七欖實力強大：「上年都差少少，今年希望有能力爭下。」港足上一次獲選為「最佳隊伍」已是2015年，之後一直未能再奪殊榮，謝家榮指要是能得獎，對自己和港足都是一大證明：「香港足球再有成績、有討論熱度才能得獎，能成為其中一員 ，證明自己的努力沒有白費。」

國泰香港傑出運動員選舉



選舉項目：



香港傑出男運動員

香港傑出女運動員

香港最佳運動組合

香港最佳運動隊伍



提名日期：2023年12月12日至 2024年1月11日

公眾投票期：2024年2月16日至3月17日

頒獎典禮：2024年4月24日

