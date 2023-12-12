土超球證慘遭球會主席拳打臉部倒地　總統埃爾多安：強烈譴責

土耳其超級聯賽出現打球證一幕！

土超周一（11日）深夜上演安卡華高古主場對里澤體育，主隊末段被對手追成1：1平手，安卡華高古的主席高卡完場後衝入球場，一拳打向執法球證的臉部，事件連土耳其總統埃爾多安也予以譴責。



土超聯賽的安卡華高古（MKE Ankaragucu）主場迎戰里澤體育（Çaykur Rizespor），主隊憑莫路坦（Olimpiu Morutan）14分鐘的入球領先，可惜未能笑到最後，里澤體育的阿根廷前鋒佳治（Adolfo Gaich）近門補中，為球隊在97分鐘絕地追成1：1平手，雙方各得1分，想不到焦點一幕卻在完場後出現。

安卡華高古的主席高卡（Faruk Koca）完場後怒氣沖沖地衝入場內，一言不發走向執法球證美拿（Halil Umut Meler），突然一拳轟向球證的臉部，美拿隨即倒地，更有人「抽水」用腳踢向他，兩軍職球員上前阻止衝突，而美拿逕自站起來，再被保安人員包圍，並步出球場，美拿的左眼下方已腫起。

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美拿受襲後倒地。（路透社）

這名37歲的土耳其球證隨後被送往醫院作進一步檢查，醫生表示他沒有生命危險，只是左眼附近有輕微骨折，為安全起見，美拿將留在醫院，若然他沒有創傷的話就可出院。

美拿的左眼下方明顯腫起。（X截圖）

高卡出手打人，土耳其足總宣布，土超無限期停賽。土耳其足總主席Mehmet Büyükekşi直言安卡華高古與領隊將會被嚴懲，同時表示：「足球比賽不是戰爭，不應該出現流血事件，勝負是兵家常事，不會所有人都是冠軍，大家要理解這一點。」安卡華高古會方就事件向土耳其體壇道歉，而里澤體育亦發聲明譴責高卡的暴力行為。

土耳其總統埃爾多安同樣譴責球場暴力行為，「我譴責安卡華高古主場對里澤體育一仗攻擊球證的行為，祝願他（球證）早日康復。體育是代表和平和友誼，任何暴力行為都不應發生，土耳其體壇亦不容許暴力的存在。」