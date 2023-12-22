歐超聯勝訴即公布新賽制　各大聯賽﹑球會表態：擁護歐洲足協

歐洲超級聯賽（European Super League，簡稱歐超聯）曾經鬧得滿城風雨，在兩日內極速拉倒。歐洲最高法院周四（21日）裁定，國際足協及歐洲足協無權禁止球隊或球員參加歐超聯。

縱然如此，兩大足協似乎都不太擔心，UEFA主席施費連（Aleksander Ceferin）接受訪問時更直言，「留名等睇得兩隊踢」，而歐洲各大球隊都紛紛發聲明，表明不會參加歐超聯。



2021年4月，歐洲12支豪門球隊起義，另起爐灶，合組歐洲超級聯賽。消息一出，引起各界極大回響，球員﹑球迷齊聲反對，球迷更曾經闖入曼聯主場奧脫福表達不滿。群情洶湧，各間球會都先後退出，剩下皇家馬德里及巴塞隆拿，歐超聯只好退一步，宣布計劃暫緩。

歐超聯在2021年公布後，隨即引來極大的反彈。（資料圖片／Getty Images）

歐洲最高法院周四裁定，國際足協與歐洲足協無權阻止其他賽事發展，同時無權禁止球隊及球員參加賽事。不過，判詞中強調，今次判決不代表歐超聯必定獲得認可。

歐超聯有望死灰復燃，行政總裁韋查特（Bernd Reichart）立即慶祝，揚言歐洲足協的霸權已結束，「我們贏了，歐洲足協的獨裁告一段落，足球獲得自由，球會可以自由地選擇自己的將來。」韋查特表示，考慮所有歐超聯都有免費直播。

歐超聯方面其後公布新賽制，男子組一共64隊參賽，女子組則32個名額。歐超聯公布新賽制，加入升降制，似乎不再是舊方案的「豪門圍爐」，但感覺上與現有的歐洲足協賽事制度相約，當然對豪門﹑勁旅有更好的保護，不容易失去參賽權。

歐超聯新賽制：



一共64隊參賽，分成「星級」（Star League）﹑「金級」（Gold League）及「藍級」（Blue League）3個級別，星﹑金兩個級別有16支球隊角逐，藍級則有32隊。每組有8隊，上演兩回合分組賽，爭逐8強席位，而淘汰賽則以兩回合制式進行。



歐超聯加入升降制，金級及藍級的決賽球隊將會獲得升班，被取代的兩隊則跌落次一級。為了提供更多席位，藍級組別的球隊，每季有20隊不獲來季參賽，改由不同聯賽的球隊取代。



歐超聯「借屍還魂」，當消息一出，基本上一面倒表明立場，無意參賽，英超﹑西甲﹑德甲等發聲明反對離開歐洲足協，曼聯﹑曼城﹑拜仁慕尼黑﹑國際米蘭等球會都先後表態，自決定離開歐超聯後，擁護歐洲足協的立場從未改變。

歐洲足協主席施費連接受訪問時，表明不會阻止歐超聯發展，並祝對方「好運」，「我希望他們（歐超聯）舉辦精彩的賽事，留名等睇得兩隊踢。」施費連指歐超聯現時更像一個閉門賽事，並再強調不會阻礙他們。