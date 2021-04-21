歐洲超級聯賽｜12豪門兩日內潰不成軍　歐洲足協極速化解政治危機

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-21 14:24

經過兩日的爭持，歐洲足協及歐洲超級聯賽的較量似乎已有結果，曼城等英超Big 6球隊「叛變」，退出歐超聯，歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）亦發表「勝利宣言」，歡迎曼城重返歐洲足球的懷抱。 歐超聯揭竿起義，最初聲勢浩大，但原來只是虛火，對外對內皆無盟友，除錢之外，再無憑藉。歐洲足協反擊，上聯國際足協，下連各地足總聯賽，推動整個球壇，圍起攻之，如巨浪般淹熄歐超聯的反抗之火。

這場是歐洲豪門與歐洲足協的戰爭，事源歐洲足協打算歐聯擴軍，以容納更多小國球隊參戰，令歐聯場次增加，又分薄豪門利益。歐洲足協打算在周一（19日）公布這個消息，而向來不滿歐洲足協的12豪門決定孤注一擲，早一日在周日（18日）宣布成立歐洲超級聯賽，設立一個由豪門話事的歐洲賽，抗衡歐洲足協。

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12豪門這招先聲奪人，震撼球壇，確有革命成功之勢。在實力上，12豪門佔天下大半球星，亦佔球壇大半球迷，可以吸引巨大的商業利益，也全靠龐大的利益，才能令12豪門處於一陣線。12豪門還有一個優勢，就是法律團隊，看看曼城與歐洲足協有關財政公平政策的官司，如果此事擺上法庭，豪門還是贏面較大。

歐超聯主席佩雷斯曾表示，這項比賽可以拯救足球。（Getty Images）

為了說服輿論支持，12豪門主要靠3點，先打悲情牌，表示疫情之下財政困難，造反也是迫不得已，其次是「先讓一部分人富起來」的說辭，表示只有豪門富裕，才能帶動球壇，養起中、小球會，產生滴漏效應。另一點是針對球迷，宣揚歐超聯場場大戰，比歐聯好看。

曼聯執行副主席活華特出身投行，有報道指他憑自己的關拉線，為歐超聯取得摩根大通的融資。不過，在曼聯退出歐超聯前，他宣布年底離職。（Getty Images）

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然而，12豪門的招式看似華麗，實際全是漏洞。首先，他們未能團結所有豪門，德甲的拜仁慕尼黑及多蒙特表明反對歐超聯，法甲的巴黎聖日耳門亦沒有參與，更遑論爭取地方足總、本地聯賽賽會以至國際足協的支持。

有曼聯球迷到奧脫福球場外抗議。（路透社）

更大問題的是，12豪門內部全不知情。豪門的籌碼是球星及球迷，但這個決定事前沒有咨詢過球員及球迷，兩者都被蒙在鼓裏。當12豪門高舉義旗，球員及球迷都有被騙的感覺，好像被綑綁一起上了賊船。結果，各大豪門的球迷會率先反對，之後球員、教練及名宿都表態，不贊成歐超聯。

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歐洲足協的勝利，在於短時間內團結12豪門外的所有持份者。歐洲足協先連結英格蘭足總、英超、西班牙足總、西甲、意大利足總及意甲，封殺12豪門，指參加歐超聯的球隊不准參與本地聯賽及盃賽，豪門內球員也不准參加國際賽，包括歐國盃及世界盃。歐洲足協包裝到，參加歐超盃等於不踢本地聯賽，令本地球迷感覺被離棄。至於禁踢歐國盃及世界盃，則是針對豪門內的球員，始終踢波除了為錢，都想為國家贏榮譽，尤其是世界盃。

此外，歐洲足協馬上籠絡或者收編拜仁及PSG，在執行委員會通過，委任拜仁主席路明尼加及PSG主席艾卡利法入歐洲球會協會，當中路明尼加出任主席。

國際足協會長恩芬天奴（左）反對佩雷斯（右）成立歐超聯。（Getty Images）

國際足協最初的聲明態度曖昧，似想置身事外，令人懷疑國際足協是否暗地裏站在豪門的一方。不過，之後國際足協會長恩芬天奴表達強烈反對，不同意成立新的聯賽，勸豪門三思，並認為歐超聯「為了短期的財政利益，放棄了很多東西」。國際足協的態度由軟變硬，說不定跟歐超聯主席佩雷斯的言論有關，佩雷斯表示如果球員不准參加世界盃，他就自己成立一個新的世界盃。此舉很可能觸及國際足協的底線。

同時間，歐洲大小球會紛紛表態，例如除Big 6以外的14支英超球隊都聯名表態反對，更傳有意甲球隊要求將祖雲達斯及米蘭雙雄踢出聯賽。葡超、俄超、荷甲等都有球隊反對。其他球隊不是既得利益者，甚至可能因為歐超聯而利益受損，他們當然支持歐洲足協。

去到基層的球迷，為何反對歐超聯的是大多數？首先，歐超聯的說辭並不吸引，豪門打悲情牌本身沒有說服力；歐聯已有明確制度分配利益，小國球隊都有可以有穩定收入，為何還要靠你歐超聯的滴漏效應？再者，在賽制上，比起入歐聯，中小球會未來更難打入歐超聯，因為歐超聯只得5個外卡位置。

球場上空出現橫額，同樣向歐超聯說不。（路透社）

哥迪奧拿質疑歐超聯賽制

最後，難道球迷不喜歡看場場大戰嗎？先不論大戰看得多都膩，歐超聯的制度破壞了歐洲足球的傳統。歐洲足球長久以來有升、降班制度，但歐超聯似乎是美式運動的體制，創始豪門竟有「永續」參賽資格之權。曼城領隊哥迪奧拿說出賽制的重點：「體育？這個不是體育。當努力與成功及獎勵沒有關係時，就不是體育。如果成功獲得保證，如果輸了都沒有後果，這樣不是體育。」

利物浦隊長軒達臣周二表態反對歐超聯。（Twitter@JordanHenderson）

當豪門內的職球員都反對時，歐超聯的「義軍」注定潰不成軍。兩日之內，歐超聯的起義變成天下圍攻。國際足協、歐洲足協、拜仁、PSG、其他中小球會、教練、球員、球迷都站在12豪門的對立面。套用網民一句話：「歐超聯初起之勢如十八路諸侯討董卓，後來發現自己才是董卓。」

12豪門反歐洲足協最初好像各路諸侯聯合討董卓，但最後發現自己才是董卓，遭受天下圍攻。（《真‧三國無双》劇照）

曼城率先退出歐超聯

在各處戰場，12豪門唯一佔優的是法院。西班牙馬德里一間法院在周二頒布臨時禁制令，禁止國際足協、歐洲足協或所有附屬組織採取任何措施，阻止歐洲超級聯賽的成立。然而，歐洲足協還未真正用上法律手段，歐超聯就從內部瓦解。

周二晚，曼城率先發表聲明退出歐超聯，之後其他英超Big 6球隊相繼退出，據報國際米蘭及馬德里體育會都有退意。兩日時間，歐洲足協就瓦解了歐超聯的內部。

有球迷到曼城主場外抗議，最後曼城宣布退出歐超聯。（路透社）

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施費連讚曼城：認錯要勇氣

歐洲足協會長施費連昨晚發表了一篇充滿勝利者姿態的聲明：「我很高興歡迎曼城回歸歐洲足球的懷抱。他們展示了大智慧，願意聽取其他人的意見，尤其是球迷。」

施費連表示曼城在球壇中很有價值，期待未來與曼城繼續合作，還大讚曼城迷途知返，他說：「正如我在歐洲足協大會說過，認錯是需要勇氣，但我肯定他們有能力及常識去作出這個決定。」

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