英超｜三笘薰傷出撐拐杖離場　領日本征戰亞洲盃添變數

「希望不是嚴重的受傷。」談及三笘薰的傷勢，白禮頓主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）賽後如此說道。

不過，這名日本國腳需要工作人員攙扶下，單腳跳返回更衣室，然後被影到手持拐杖離開。看到這一幕，相信不單止迪沙比擔心，日本國家隊領隊森保一，以及一眾日本隊球迷都感憂心，究竟「三球王」能否健健康康出戰亞洲盃。



韋碧克（右）末段為白禮頓追成平手。（Getty Images）

英超「聖誕快車」開動，周四（21日）深夜由水晶宮主場鬥白禮頓，半場落後一球的白禮頓，末段由韋碧克追成平手，最終兩軍各得1分。

白禮頓末段追平的同時，日本國腳三笘薰一次突破殺入禁區，推進時稍為失平衡，未能起腳攻門，其後按一按左腳足踝的位置。三笘薰再接應隊友的傳中，第一時間球不着地撞射，可惜被對方門將甸恩軒達臣一抱入懷，這名日本翼鋒射門後跪在地上，緩緩地嘗試慢跑，依然是一拐一拐，他再按着左腳足踝的部分，狀甚痛楚。

三笘薰。（X截圖）

三笘薰未能繼續作賽，退下火線，當他返回後備席時，由工作人員檢查傷勢，被按的時候再度流露痛楚的表情。球賽結束後，三笘薰需要在工作人員的攙扶下，以右腳單腳跳回更衣室，其後更社交網站流傳一張三笘薰撐拐杖的圖片，左腳戴着腳套保護着受傷的足踝。

三笘薰受傷，白禮頓主帥迪沙比難免憂心，賽後表示：「現階段未必傷勢如何，我們明日再作進一步檢查，希望不是嚴重的受傷。」除了白禮頓，相信不少日本球迷都擔心，三笘薰的足踝傷患會否影響他出戰明年1月的亞洲盃，相信日本球迷都同樣憂心。