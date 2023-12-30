國足友賽0：2負阿曼　戴偉浚正選披甲　內媒為吞敗解畫

各支亞洲參賽球隊為亞洲盃積極備戰，中國隊周五（29日）與阿曼進行閉門友賽，港產國腳戴偉浚正選披甲，結果國足兩球不敵對手，今年國際賽錄得4勝2和5負的戰績。中國隊主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，又譯揚科維奇）賽後坦言對落敗不感意外。



戴偉浚今仗正選登場。（微博截圖）

中國隊為了備戰亞洲盃決賽周，周五在阿聯酋與阿曼進行閉門友誼賽，武磊﹑韋世豪與港產國腳戴偉浚正選登場，兩軍半場打成0：0。阿曼在換邊初段轟入世界波，加上65分鐘憑反擊再下一城，結果國足以0：2不敵阿曼。國足下場將在元旦日友賽鬥港足。

國足以一場敗仗結束2023年，中國隊今年出戰11場國際賽，錄得4勝2和5負，面對敘利亞﹑烏茲別克﹑馬來西亞都未能贏波。

國足2023年國際賽戰績：



3月23日 友賽0：0和新西蘭

3月26日 友賽1：2負新西蘭

6月16日 友賽4：0勝緬甸

6月20日 友賽2：0勝巴勒斯坦

9月9日 友賽1：1和馬來西亞

9月12日 友賽0：1負敘利亞

10月10日 友賽2：0勝越南

10月16日 友賽1：2負烏茲別克

11月16日 世盃外2：1勝泰國

11月21日 世盃外0：3負韓國

12月29日 友賽0：2阿曼



（微博截圖）

中國隊主帥：落敗不意外

中國隊主帥恩高域賽後對吞敗不感意外，指球隊的體能不在最佳狀態，「國家隊剛完運動量十分大的訓練周期，球隊的體能狀態不是最佳，今仗下半場漸見疲態，給予對手不少空間，所以我對今仗落敗不是太意外。」

中國《北京青年報》亦為國足講說話，與恩高域的論調相同，指球隊早前接受高強度訓練後，今仗疲態盡露，輸波是合情合理。

中國隊主帥對球隊落敗不感意外。（微博截圖）