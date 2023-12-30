國足友賽0：2負阿曼　戴偉浚正選披甲　內媒為吞敗解畫

撰文：趙子晉
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各支亞洲參賽球隊為亞洲盃積極備戰，中國隊周五（29日）與阿曼進行閉門友賽，港產國腳戴偉浚正選披甲，結果國足兩球不敵對手，今年國際賽錄得4勝2和5負的戰績。中國隊主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，又譯揚科維奇）賽後坦言對落敗不感意外。

戴偉浚今仗正選登場。（微博截圖）

中國隊為了備戰亞洲盃決賽周，周五在阿聯酋與阿曼進行閉門友誼賽，武磊﹑韋世豪與港產國腳戴偉浚正選登場，兩軍半場打成0：0。阿曼在換邊初段轟入世界波，加上65分鐘憑反擊再下一城，結果國足以0：2不敵阿曼。國足下場將在元旦日友賽鬥港足。

國足以一場敗仗結束2023年，中國隊今年出戰11場國際賽，錄得4勝2和5負，面對敘利亞﹑烏茲別克﹑馬來西亞都未能贏波。

國足2023年國際賽戰績：

3月23日　友賽0：0和新西蘭
3月26日　友賽1：2負新西蘭
6月16日　友賽4：0勝緬甸
6月20日　友賽2：0勝巴勒斯坦
9月9日　友賽1：1和馬來西亞
9月12日　友賽0：1負敘利亞
10月10日　友賽2：0勝越南
10月16日　友賽1：2負烏茲別克
11月16日　世盃外2：1勝泰國
11月21日　世盃外0：3負韓國
12月29日　友賽0：2阿曼

（微博截圖）

中國隊主帥：落敗不意外

中國隊主帥恩高域賽後對吞敗不感意外，指球隊的體能不在最佳狀態，「國家隊剛完運動量十分大的訓練周期，球隊的體能狀態不是最佳，今仗下半場漸見疲態，給予對手不少空間，所以我對今仗落敗不是太意外。」

中國《北京青年報》亦為國足講說話，與恩高域的論調相同，指球隊早前接受高強度訓練後，今仗疲態盡露，輸波是合情合理。

中國隊主帥對球隊落敗不感意外。（微博截圖）
阿曼兩球淨勝國足。（X截圖）
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