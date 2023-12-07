13歲港產桌球小將廖予生限時賽一鳴驚人　榮升封面人物：受寵若驚

世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）的社交網站，封面圖片換上一名小男孩，他是來自香港的廖予生（Shaun Liu）。

這名13歲的桌球小將在英國舉行的單局限時賽（Shoot Out）首輪，以57：54擊敗27歲的印度球手查達（Ishpreet Singh Chadha），成為桌球史上電視轉播排名賽中，最年輕的獲勝球手。



香港小將廖予生創下桌球世界紀錄。（WST官網）

同樣在今年1月下旬的單局限時賽首輪，來自摩爾多瓦（Moldova）的少年加拉甸拿利（Vladislav Gradinari）以14歲年齡擊敗香港「四眼Cue后」吳安儀，成為電視轉播最年輕勝出者，因此今次廖予生將紀錄再度推前。

單局限時賽規例：

跟傳統的英式桌球賽截然不同，除採用單局決勝制外，球手在比賽頭5分鐘只每次有15秒時間擊球，後5分鐘則會減至10秒，否則會被判犯規扣掉5分，且每次擊球時白波都必須擊中其他球或枱邊，否則又會被罰5分或以上。



比賽戰至餘下2分鐘半時，廖予生以49：36領先，雙方在黑波附近展開防守戰。隨後廖予生把握查達失誤再取得8度，但Shaun之後的「校波」出現偏差，想作防守時同樣出現失誤，遭查達展開反擊。

這時候單局限時賽便展現出其魅力及刺激程度，查達雖然連入兩黑兩紅，並順利將白波校至D形區域，但在他打入黃波、準備瞄準有3度的綠波時，賽事時間剛好結束，最終廖予生以57：54險勝晉級。

賽後接受訪問時，廖予生表示沒有想過自己能取勝，「我只是想享受比賽，現在我感覺很好，我想現場觀眾也喜歡我。」今年7月才踏入13歲的Shaun，表示這個英文名字與桌球有關，「我的英文名Shaun是由母親所取，因為她很喜歡桌球手梅菲（Shaun Murphy，外號魔術師），所以才為我改這個英文名。」

廖予生今年初隨家人移居英國錫菲（Sheffield），不時在丁俊暉桌球學校租場練習。由於父親任職桌球室經理，予生自小便受薰陶愛上桌球。今年4月，他在英國U14錦標賽以4：0橫掃對手奪冠，成為首名贏得這項賽事的香港人。

今年4月，廖予生奪得英國U14錦標賽冠軍。（EPSB賽會圖片）

今場創下紀錄後，廖予生更成為世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）社交網站的封面人物，讓Shaun受寵若驚：「我從沒想過會在WST Facebook的封面圖片上看到自己。」

賽後WST將廖予生比賽照設為Facebook及X的封面相片。（Facebook截圖）

Shaun在香港桌球界其實小有名氣，兩年前他便接連獲香港U21青少年英式桌球公開賽第一站亞軍及U14青少年英式桌球公開賽冠軍，之後他更獲邀出席一項慈善賽，與傅家俊及MIRROR成員同場較量。

去年12月的香港U21青少年英式桌球公開賽第二站，廖予生更稱霸U21及U14組別成為「雙冠王」，於2022/23球季的所有U21球手中，予生總積分排名第9，考慮到他當時只得12歲，這一成績已相當誇張。

廖予生曾與傅家俊及Mirror成員同場較量。（傅家俊Facebook）

廖予生不時會在社交網站分享與傅家俊合照，兩人似乎關係不錯。（廖予生X）

廖予生賽後訪問片段：