桌球｜傅家俊冀重拾職業佳態　本月與奧蘇利雲齊戰澳門大師賽

傅家俊周二（12日）出席香港桌球總會30周年晚宴，自言對今季開季表現滿意，希望盡快重拾比賽心情，返回職業賽水平。

香港桌球好手傅家俊今晚出席總會30周年晚宴，同場還有與其合力在1998曼谷亞運隊際賽奪得香港桌球首面亞運金牌的陳國明與陳偉達，大家爭相為他們拍照留念。



傅家俊周二（12日）出席香港桌球總會30周年晚宴，自言對今季開季表現滿意。（葉詩敏攝）

傅家俊將在周四出發往英國，出戰德國大師賽外圍賽，他兩年前因疫情關係缺席多項排名賽致世界排名急降，年終排名跌出前64名，隨後今年5月獲世界桌球總會頒發兩年「外卡」，延續職業生涯。對於季初表現，傅家俊自言雖然成績普通，但發揮不俗，「有幾場對上頂級球員，在決勝局爭幾隻波飲恨，是多了點這種狀況，但距離是拉近了。」

他坦言需時間重拾比賽狀態，「現在還是未完全重拾以前比賽的心情，可能放太耐假，也有比賽可能撞期沒有打，像是蘇格蘭退賽，想避免適應時差、打好中國舉行的國際錦標賽，會愈來愈難上到以前水平，但都要盡力。」

傅家俊有機會在澳門上演的桌球大師邀請賽重遇奧蘇利雲。（資料圖片／Getty Images）

傅家俊在戰畢德國大師賽後，將為12月25日於澳門上演的桌球大師邀請賽準備，近日勇奪全英錦標賽冠軍的奧蘇利雲亦會出戰，傅當時更在社交媒體發文大讚對方超越「GOAT」（Greatest Of All Time，史上最佳）。

他坦言希望香港能舉辦更多邀請賽，「去年香港的大師賽很難得，但不一定是這種類型，若有邀請賽請到國際級球手過來都好好。」

傅家俊出席總會30周年晚宴，同場還有合力在1998曼谷亞運隊際賽奪得香港桌球首面亞運金牌的陳國明與陳偉達。（葉詩敏攝）

至於桌球落實不被列入2026年亞運會項目，很大機會在2025年被逐出體院A級精英資格，傅家俊無奈表示只能做好自己，「做到的不是太多，做好自己角色比較重要。」

惟他喜見香港桌球有後起之秀，港將張家瑋上月在國際桌球總會（IBSF）世錦賽奪得亞軍，創下自1997年傅家俊封王後、26年來香港球手最佳成績。「對香港來說是好鼓舞，這個賽事是業餘界是最頂級，我跟他練球覺得他技術是很好。」傅鼓勵張家瑋繼續努力，取得職業賽資格。