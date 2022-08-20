港超聯賽會試辦三年推票房共享　伍健：傑志球迷可為東方南區打氣

港超聯賽會今日（20日）在香港足球會舉行季前記者會，十隊參與2022/23球季的球隊均有代表出席，香港足總行政總裁譚秋朗也列席。

會上，發言人兼南區足球會主席陳文俊和負責半數「種子基金」的傑志會長伍健，一同講解聯賽會定位、目標及今季計劃。



本文談及今季港超聯重點，繼續往下閱讀了解更多

1. 港超聯賽會由2022/23球季開始營運3年作為「試辦期」

2. 港超聯賽會與足總互補，集中為港超聯市場推廣及尋商業贊助

3. 伍健及李文恩各付150萬港元組成「種子基金」，推行「票房共享計劃」

4. 扣除開支，盈餘將於季後瓜分予各支球隊，包尾球隊除外

5. 港超聯賽會推商標設計比賽，獎品為1萬港元及iPad一部

6. 8月24日公布今季電視直播詳情

7. 理文盼盡攬錦標，伍健指「贏一隊（理文）就夠」

8. 理文及深水埗將與社區更多合作

港超聯賽會將由22/23球季開始營運3年作為「試辦期」，如從前的「港超座談會」般屬足總一環，角色是與足總「互補」，除了資金之外暫時不會獨立運作，並集中港超聯的市場推廣及尋覓贊助。聯賽會定下未來三年目標，包括：三項盃賽（足總盃、高級組銀牌及菁英盃）兩至三年的冠名贊助，以及超聯賽會商業伙伴計劃。伍健在會上就此補充：「獎金一定會提升，希望足總讓我們參與，能明顯提升獎金，或是大家各有一筆獎金。」至於盃賽贊助中，有一項「較有眉目」，未來幾天會加緊處理。

【港超聯】港超聯賽會成立第一季，十隊代表及足總行政總裁譚秋朗（前排左六）列席。（高詩琦攝）

港超聯賽會首推票房共享 季尾盈餘9隊瓜分

在聯賽會首季的計劃中，最矚目的無疑是「票房共享計劃」，先由伍健及理文足球會會長李文恩各付150萬港元、共300萬港元的「種子基金」，每支港超球隊再為每一場付出比以往低得多的5000港元的「球場使費」，再加上裁判費用，港超聯賽會的資金會支付餘下的球場費用、康文署及足總的收費，之後所有盈餘歸公，球季完結後再分予各間球會。伍健指，並非十隊都有得分：「只得一個條件，包尾的球隊沒得分，因為沒降班，所以希望這方面有點競爭性，對球季有點幫助，但能獲發還已付出的支出。」陳文俊則指，經估算後認為季尾必定有餘款讓球會分成。

【港超聯】冠忠南區主席陳文俊（左）及傑志會長伍健（右）講解聯賽會的目標。（高詩琦攝）

伍健認為，「票房共享計劃」令球迷每睇一場波，都在支持所有球會及整個香港足壇，並呼籲球迷多入場睇愛隊以外的賽事：「入場睇，睇完再睇，可以支持埋第二隊，作用是一樣的，帶你的同事、朋友、女友、父母入場睇吧。球迷若支持香港足球，就有責任入場睇波，球會、球員、教練也要做好自己，各有責任，這樣這個產業才會好。」他又透露，傑志也會協助宣傳其他球隊的賽事：「例如宣傳東方對南區、甚至叫傑志球迷去幫手，做一場過的啦啦隊，球迷要支持整個聯賽，不止一隊波。」

球迷參與的方式除入場睇波，伍健也宣布一項「徵稿」活動：「如同球衣有會徽、聯賽有商標，港超聯賽會也需要一個商標，我們會徵選商標設計，勝出者會獲得1萬港元獎金及一部iPad，詳情稍後會公布。」

【港超聯】球隊職、球員談及來季展望，大埔主帥李恆匯（左）表示期待與曾在東方合作的黃梓浩（右）在「開咧戰」交手。（高詩琦攝）

港超聯電視轉播詳情待公布 聯賽會以「外資」定成敗

另外，聯賽會也表示今季推行「電視轉播新概念」，惟未公布詳情，僅在新聞稿指「港超聯賽會向足總及各家電視台代表表達了他們的訴求，並達成多方面的合作協議，有關詳情將會在24日足總的（港超聯季前）記者招待會中公布」，並表示「深信今季電視轉播安排在多方面都能達到前所未見的效果，相信對今季港超聯會帶來一定的熱鬧及正面影響」。

被問到3年「試辦期」後會如何衡量超聯會成敗，陳文俊指入座率、贊助和獎金多寡也是指標，最主要是希望三年後不需再由球會出資營運、做到自負盈虧：「若收支平衡下多出來的錢是由街外拿回來，1萬元也好，也算成功。希望三年後所有資金都來自商業贊助。」

【港超聯】理文代表周文健稱，來季希望與香港U23合作在將軍澳作地區活動。（高詩琦攝）

港超聯十隊展望來季 伍健：理文，努力呀

另外，各球會代表也談及新球季的展望，當中傑志會長伍健笑指：「今季只需要贏到一隊，理文的（陳）曉明說要贏晒全部錦標……球場上見真章吧！」最後又補充道：「理文，努力呀！」引得各會代表大笑。東方代表陳子龍則表示會延續一直的作風，「今季人腳削弱了，要付出200%，希望對傑志、理文也能踢出好比賽，吸引球迷支持」。

至於落戶將軍澳的理文，球會代表周文健指會繼續發展將軍澳區內工作，包括希望跟共用將軍澳運動場的香港U23合作，在區內校訪、及爭取商戶優惠。深水埗代表高俊基稱要答謝流浪讓出深水埗運動場予他們作主場，並呼籲球迷入場睇波之餘，也多多光顧區內小商戶；南區代表陳文俊則希望在區隊（地區足球計劃）成立20周年的今年，各區隊能有所合作。至於足總行政總裁譚秋朗則希望今季復賽一切向好：「應不會有腰斬的可能性。」

【港超聯】流浪總監李輝立（右二）會上妙語連珠，道：「不能不承認伍健（圖右一）是香港足球思想家。」又謂「我做親嘢都畀人（球迷）鬧囉」。（高詩琦攝）