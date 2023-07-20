港超聯賽會公布首季「業績」　新季場地分配遇阻　省港盃年尾復辦

港超球隊去年成立港超聯賽會，為港超聯尋找商業贊助、提高獎金，並推行「票房共享計劃」，今（20日）公布首季「業績」。



經過一季，港超聯賽會公布去季除足總提供的160萬元，賽會額外另覓得122萬元獎金。而各項賽事共151場比賽，門票總收入超過465萬元；單場收入最高的兩場，分別為聯賽煞科戰「傑志對理文」和高級組銀牌決賽「東方對傑志」。

金額在扣除場租、足總抽佣及所有開支後，總淨收入是約59萬元。去季10隊之中，傑志與東方為票房收入貢獻最多，理文與港會則接近「不賺不賠」，其餘6隊則受惠1至23萬元不等。

另外，港超聯賽會首年盈餘約297萬元，全數由各支參賽球會瓜分。若連同票房共享及所有獎金，各隊受惠金額為38至71萬元不等，其中受惠超過60萬元的包括理文、流浪、南區和香港U23。

港超聯賽會今公布上季工作報告。（袁志浩攝）

港超聯賽會召集人陳文俊表示，賽會來季會繼續開源節流——考慮到旺角大球場跟將軍澳運動場的使費較高，希望足總於該場地盡量編排有號召力的賽事，同時應按球賽號召力編排夜間賽事；並參考上季尾與為勞工處宣傳（回報超過20萬）的例子，爭取更多類似收入。他希望在今季有穩定球會及比賽數字下，提高球賽質素，並以為所有盃賽均獲得贊助作目標。

港超聯賽會召集人陳文俊。（袁志浩攝）

新一季港超聯賽或9月開鑼 場地分配遇困難

然而足總一直未公布新一季賽程，行政總裁譚秋朗指相關編排工作「從未試過咁大挑戰」，因考慮到標準流浪、理文會在8月中出戰亞冠盃外圍賽，又要預留檔期予港足到中東集訓、備戰明年1月舉行的亞洲盃決賽周。

他透露足總最近跟政府部門商討場地安排，惟有球場需要維修，或已遭其他團體預訂，加上個別球場要應付兩支球隊的主場比賽，暫時「唔夠分」，「賽程已有初稿，但不完美，我們仍在跟政府討論，希望下周有公布。」

上屆港超聯煞科戰，傑志逼和理文封王。（資料圖片／夏家朗攝）

他表示，港超聯賽原定於8月18日展開，但為遷就香港代表參與亞冠盃外圍賽，預計會在8月19日起先踢菁英盃比賽，而聯賽則延至9月才開鑼，一切仍有待落實。最近足總再有多名高層離任，包括技術總監安頓、競賽部主管葉冠求，但譚秋朗強調情況對足總運作「無問題」，並指足總正就相關職位公開招聘。

對上一次省港盃已要數到2019年，當時港隊U23次回合大勝廣東4球，後上捧盃。（資料圖片／梁鵬威攝）

省港盃勢復辦

最後，譚秋朗稱香港足球代表隊9月份會各踢一場主場跟作客比賽。據了解，港隊屆時對手除了早前港足主教練安達臣所提及的土庫曼，或會是近年曾對壘的東南亞國家。

而今年足總亦會復辦省港盃，預計在12月至明年1月舉行，因賽期跟亞洲盃決賽周有衝突，港隊或會派出B隊應戰。賀歲盃方面，譚秋朗僅表示，「有團體對此有想法，但所有事情未落實。」