聯賽會盃︱歐陽耀冲相隔三年披甲即建功　賽後獲球迷包圍：很感動

港超聯賽會盃季軍戰成為歐陽耀冲的「表演賽」，這位34歲中場從日本回流後、相隔3年再於正式比賽上陣，即取得入球。



率先上演的季軍戰，流浪派歐陽耀冲擔正，是這位34歲中場自2020年3月後首度在正式比賽披甲；而東方繼續派平均年齡僅22.3歲的正選陣容，

「歐冲」於熱身後跑回更衣室，已獲球迷歡呼，這位老將步出球場、獲足總職員宣讀其名字時，也是得到最多掌聲的一人；大部份傳媒也走到靠近他的邊線拍攝。

歐陽耀冲自2020年3月後首度在正式比賽披甲。（袁志浩攝）

穿起林衍廷16號球衣的「歐冲」，每次觸球都成為焦點，18分鐘流浪獲得十二碼，「歐冲」立即主動上前拾起皮球走到十二碼點主射，期間沒有隊友上前阻止。最終「歐冲」如願操刀射入，並走到鏡頭前做其標誌性慶祝動作——展示他右大腿上寫有「天道酬勤」的紋身。

歐冲射入十二碼。（袁志浩攝）

「歐冲」29分鐘再間接炮製入球，他禁區頂腳面「片」直線予後上的盧均宜，這位右閘再傳中給盧美菲亞門前撞入。換邊至戰至63分鐘，「歐冲」被巴拉克踢跌受傷倒地，隨即退下火線，但他並無大礙，又舉起雙手示意，向現場觀眾道謝。結果流浪尾段憑梁凱俊錦上添花，以3：0擊敗東方贏得季軍。

歐冲高舉雙手向球迷道謝。（袁志浩攝）

這位昔日的「神之子」未完場已被球迷包圍，賽後也大方跟擁躉們自拍跟簽名。他透露自己在今仗前沒有跟流浪簽署任何合約，假如受傷要自己負責，「我知道好多球迷想睇我踢波，我主要是為了他們才會踢（聯賽會盃）；作為運動員有這麼多球迷支持，有錢也買不到。想不到即使上場沒有披甲，全場會叫我的名字，很感動。」

歐冲賽後被球迷包圍。（袁志浩攝）

「歐冲」認為有入波已算對球迷有交代，並稱不會理會部份網民的冷言冷語，「日本（聯賽）水平是怎樣，相信大家都知道，我是第一個（到J League落班的香港球員），當地經驗對往後比賽有很大得益，當地（比賽）節奏也比今天的快。我回港後只操了數課，今天也踢得不錯，如果在日本，這情況不會發生，這就是兩地的差距。」

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他又透露，暫時沒有跟流浪在內的任何球會商討合約，「歡迎所有球隊（接洽）」。「很久沒有在香港踢波，旺角場算是我的主場，小時候在這踢了無數比賽，回憶盡現。今天比賽令我重拾信心，雖然只踢了60分鐘，肌肉便有點不適應，之後想操起狀態，再表現給大家看。」