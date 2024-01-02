英超速評｜利物浦4：2挫紐卡素　沙拿缺勤在即　誰可踢右翼？

2024年元旦日英超首戰，利物浦有驚無險地於主場以4：2力挫紐卡素，以20戰45分繼續雄踞榜首。「紅軍」今場仍靠主將沙拿貢獻2入球1助攻，但這名埃及球星之後便要參加非洲國家盃，主帥高普如何調兵遣將，將費煞思量。



今場利物浦可謂壓住紐卡素來打，全場34次射門，15次中目標，而且「預期入球」（Total xG）達7.27，成為英超最高紀錄；紐卡素要不是門將杜巴夫卡（Martin Dúbravka）有神勇演出，不單於22分鐘撲出了沙拿的12碼，全場共有10次撲救，否則「喜鵲」不只失掉4球而已。

英超｜利物浦主場挫紐卡素 高普賽後遇驚險時刻由興奮變擔心

沙拿今場兩度主射12碼，一球射入，另一球被人擋出。（Getty Images）

沙拿雖然有一記12碼宴客，但總體而言，依然是利物浦的進攻命脈，他今場先於49分鐘接應達雲紐尼斯橫傳近門射入，再於78分鐘右路傳中予加普建功，最後在86分鐘再次操刀極刑中鵠，不單帶領紅軍以4：2取勝，他更以14個入球，跟曼城中鋒夏蘭特並列射手榜首；而且，今季已取得8次助攻，也與阿士東維拉的奧尼屈堅斯並列助攻榜首位。換言之，利物浦今季聯賽總共入了43球，沙拿直接間接貢獻了一半。

現時紅軍攻擊線，由沙拿領銜「一拖四」，紐尼斯、加普、路爾斯迪亞斯及迪亞高祖達等4人因應狀態與對手而擔任正選。今場對紐卡素，沙拿續任右翼，以紐尼斯任正中鋒、迪亞斯踢左翼。然而，這4人組雖然可踢多個位置，卻沒有一人專職右翼，高普曾讓迪亞斯踢右翼，但效果一般，紐尼斯與祖達，都是在中路或左路發揮較佳，加普前幾場試過放在右路，表現也不錯，但他不是突破型，需要其他球員跟他配合，而且也沒有內切以左腳射大位這一招。

紐尼斯身體能力強，但埋門一刻欠冷靜，浪費了不少機會。（Getty Images）

沙拿即將返回埃及國家隊戰非洲國家盃，或許最佳的替補人選，應該同樣左腳純熟的哈維艾利洛（Harvey Elliott），這名20歲新星今季於聯賽只有2次正選，但後備入替往往有不俗表現，突破、遠射當然未及沙拿水平，但也有一定造詣，例如對水晶宮一戰便是靠他於補時階段射入反敗為勝。

高普另一個需要關注的老問題，就是中鋒紐尼斯的把握力。這名烏拉圭鋒將上仗對般尼時於禁區外妙射破網，打破12場的入球荒，但今仗對紐卡素亦多次浪費入球機會，他全場起腳多達8次，預期入球高達1.67，可是一次半單刀一次單刀，都失諸交臂，他埋門欠缺冷靜的弱點表露無遺。或許高普應該先派遣球商高、埋門冷靜的祖達擔任正選中鋒，紐尼斯以後備殺手登場，可能有更佳效果。

遠藤航除了防守出色，進攻端也有不俗貢獻，但他稍後也要參加亞洲盃。

另外，紅軍防中遠藤航亦要代表日本征戰亞洲盃，這名30歲球星近期表現愈來愈好，經常波到人到，難怪近8場都獲高普投以信心一票，擔任正選，儘管數據並不亮麗，但他其實做了很多dirty work；幸而，今場有阿根廷中場阿歷斯麥亞里士打復出，雖然他不是正宗防中，但他控球及控制節奏等水準上乘，絕對可以代替遠藤航缺陣時的空缺。