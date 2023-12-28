18歲門將放棄中國籍宣布轉籍日本　網民罕有地送祝福｜足球熱話

前中國國腳高升退役後定居日本，他的兒子高宇洋在2016年底，放棄原本的中國籍，轉籍日本，成為史上首例。

年僅18歲的張奧林，今年10月與大阪飛腳簽約，來季將晉升一隊，這名原籍中國的門將在大阪飛腳的球會節目中，宣布獲得日本籍，更直言「希望代表日本出戰世界盃」。

張奧林轉籍一事引起微博網民熱議，當然有不同的聲音，但大多都指他轉籍日本是正常選擇，更希望他在日本取得成功，來引證是國足的青訓有問題。



今年10月，大阪飛腳宣布與青年軍成員﹑18歲的中國門將張奧林簽下合約，來季將會成為飛腳的一隊球員。張奧林現身大阪飛腳的官方YouTube節目中，展示自己的房間後，更加透露早前獲得日本國籍，換言之已放棄原有的中國籍。

身高194厘米的張奧林，在大阪出生的他當然有遠大目標，「我希望代表日本出戰世界盃」，並表明挑戰隊中前輩的位置，力爭正選門將之位。

張奧林轉籍日本後，希望代表日本出戰世界盃。（影片截圖）

內媒以「放棄為國足出戰」作標題，報道張奧林轉籍一事，由中國轉籍日本，這事難免引起微博網民的熱議。不少網民對張奧林轉籍不看好，「過兩年踢不上比賽估計會想回來（中國）」﹑「中國國籍不是你想來就來，我們人才這麼多，不稀罕別人加入別國籍」﹑「反正我們現在不缺門將，有他沒有無所謂」。

張奧林來季將成為大阪飛腳的一隊成員。（影片截圖）

畢竟張奧林仍然是個小將，對網民彷彿是個「Nobody」，大部分網民對他轉籍不單止沒有太大感覺，更指張奧林轉籍是人之常情，「生在日本﹑長在日本，選擇日本國籍是很正常」﹑「無論從職業或是生活角度，都是沒有爭議的選擇」。

中國網民更祝願張奧林在日本取得成功，來引證中國青訓的根本性問題，「期望他能打出來，便可以100%證明是我們的青訓土壤有問題，現在仍有很多人不承認或逃避這一點」﹑「如果他能成功，恰恰就說明是土壤問題，當然這個也是大家都明白的道理」。