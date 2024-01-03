亞洲盃｜日本奪冠賠率大熱　主將指一月開波遺憾：仍是由球會出糧

亞洲盃尚有9日便開鑼，多名在英超、西甲落班的國腳完成今輪賽事後，便紛紛向國家隊報到。當中，日本隊「神童」久保建英和後衛富安健洋不約而同指，亞洲盃在歐洲球季季中舉行並不理想。

另外，各地外地足球博彩平台都已為亞洲盃開盤，日本成為奪冠頂頭熱門，港隊則被視為最冷之選。



外地足球搏彩網站為亞洲盃開出的賠率中，不約而同都將日本隊列為頂頭大熱，當中威廉希爾開出3.25倍，bwin則為3.5倍，畢竟日本世界排名18，是「亞洲一哥」兼保持亞洲盃奪冠次數最多紀錄（4倍），而且以旅歐球員為主的陣容相當深厚，今年跟多支勁旅交手都贏波，包括在友賽作客3：0擊敗德國、主場4：1擊敗加拿大、4：2贏土耳其等，表現相當穩定。

日本隊是今屆亞洲盃的奪冠熱門。（Getty Images）

次熱不出所料是韓國隊，威廉希爾開出5倍、bwin列6倍，「太極虎」陣中有熱刺隊長孫興慜、拜仁慕尼黑中堅金玟哉、狼隊前鋒黃喜燦、巴黎聖日耳門翼鋒李剛仁等球星，是另一奪冠熱門，但陣容似乎不及日本平均，而且雖是兩屆冠軍，但上一次封王已是64年前。

由孫興慜（後排右一）領軍的韓國也是奪冠熱門。（Getty Images）

第三熱門方面，威廉希爾為澳洲、伊朗和沙特阿拉伯開出8倍；而bwin的看法則有所不同，向主辦國卡塔爾投信心一票，卡塔爾和沙特的奪冠賠率都是6倍；澳洲和伊朗以7.5倍緊隨。

至於在賽事中世界排名最低（目前第150名）的香港隊，自然被視為最大冷門，不論是bwin、bet365和威廉希爾都開出501倍，成極冷之選，較尾二冷門的印尼（bwin開出251倍）更冷多近一倍；國足在bwin排第9、威廉希爾排第10，賠率同是34倍。

相隔56年再戰亞洲盃的港隊被視為最大冷門。（香港足總）

日本隊被視為冠軍大熱，但「藍武士」兩位主將久保建英和富安健洋，都不太滿意亞洲盃改期後在歐洲球季的季中舉行。今屆亞洲盃原定2023年6月16日至7月16日在中國內地上演，惟內地因新冠疫情放棄主辦，最終在韓國和卡塔爾爭奪主辦權下，由卡塔爾勝出，賽最終如2022年在多哈舉行的世界盃般，在冬季上演。

而對上三屆的亞洲盃，也是在1月展開，由於三屆賽事的主辦國分別為卡塔爾、澳洲和沙特阿拉伯，似乎跟主辦國的氣候有關。

富安健洋上一場英超才為阿仙奴復出，但隨即要離隊參加亞洲盃，似乎令他心情十分矛盾，他在賽後道：「我希望亞洲盃能像歐國盃一樣在6月舉行，也不太明白為什麼要在1月踢。不僅是亞洲盃，非洲國家盃也一樣，對於球員來說這樣並不好。」不過富安也強調只能接受，「我會贏得冠軍再回來的。」

久保建英對於要在西甲季中暫時離開皇蘇感到遺憾。（路透社）

久保建英在完成皇家蘇斯達1：1艾拉維斯的賽事後，坦言：「很遺憾亞洲盃是在西甲比賽期間舉行，因為（這段時間）是皇家蘇斯達為我出糧的。但在這樣的賽事（指亞洲盃）中，也需肩負責任，因為代表國家隊是很好的事。」