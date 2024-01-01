亞洲盃︱港足友賽反勝國足2：1　潘沛軒梅開二度　國足3人領紅

為備戰亞洲盃決賽周，港足於元旦日跟國足在阿聯酋踢國際友誼賽，賽事閉門舉行、沒有直播。

港足在先落後下，由潘沛軒梅開二度，加上國足共有3人被逐，終反超國足2：1，繼1985年「五一九戰役」後再於國際A級賽擊敗中國隊。



港隊今場由謝家榮把關，防線起用茹子楠、艾里奧、李毅凱及陳晉一，三中場分別是胡晉銘、陳俊樂與陳肇鈞，至於新入籍兵祖連奴則上演「地標戰」，與同是巴西裔的艾華頓，及中鋒安永佳衝鋒陷陣。

港足友賽國足正選名單（HKFA）

據內地傳媒報道，國足正選為劉殿座、李磊、吳少聰、蔣光太、徐浩峰、韋世豪、吳曦、王上源、劉彬彬、譚龍及武磊，港產國足成員戴偉浚並不在正選名單上。

開賽9分鐘，國足前鋒武磊接應隊友左路傳中，射門被謝家榮擋出，但譚龍門前補中得手，半場港足落後0：1。

港足今場有祖連奴（前排左二）上演地標戰。（HKFA）

下半場港隊憑潘沛軒於51分鐘追成平手，國足其後有王上源紅牌被逐，而港隊把握人數優勢，由潘沛軒59分鐘個人梅開二度，反超前2：1。戴偉浚下半場後備入替，國足之後再有吳少聰及一名助教領紅，終以9人應戰下輸1：2。

值得一提，今場是國際A級友誼賽，對上一次港足在同組別賽事擊敗中國隊，已是1985年的世界盃外圍賽，即著名的「五一九戰役」。

當年為1986年世界盃亞洲區外圍賽，中國隊在最後一輪只需主場賽和香港，即可晉身下一圈，但港足憑張志德及顧錦輝的入球2：1擊敗國足。中國被香港淘汰出局後，比賽地點北京發生大型球迷騷亂，而這場經典一戰在香港被稱為「五一九戰役」，而在中國則被叫作「五一九慘案」。「五一九」已時隔近40年，隨中港兩地足球發展各異，雙方差距愈來愈遠，不料今次亞洲盃前這場閉門友賽，港足能在多年後再度爆冷擊敗國足。

潘沛軒梅開二度。（HKFA）

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