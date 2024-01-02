港足贏國足︱內媒揭港隊圍攻20分鐘　「沒有大牌讓國足更狼狽」

港足在亞洲盃前友賽國足，最終反勝2：1，是港隊自1985年世界盃外圍賽「五一九戰役」後，首度於國際A級賽事擊敗中國隊。

然而這場賽事雙方早協議閉門舉行，沒有直播及記者招待會，傳媒及網民當下只能透過有限度的消息，或現場球員的社交媒體了解比賽戰況。

負責跟進國足賽事的內地名記馬德興，亦有隨隊到阿聯酋阿布札比直擊報道，他今日（2日）於《體壇周報》發表文章，「還原」了大部份比賽戰況。



據馬德興報道，開賽第9分鐘，中國隊將球傳至右路，由武磊拉邊接應，這位前鋒直線傳予劉彬彬，後者盤球落底後傳中，武磊斜插起腳被謝家榮擋出，但譚龍趕至倒地補射，助國足領先1：0。

港隊之後於15分鐘有中堅艾里奧傷出，馬德興形容國足首20分鐘表現「相當令人鼓舞」，「以為中國隊以開局階段的表現，完全可以輕鬆拿下對手，取得一場開門紅。」

不過，他表示自己顯然高興得早了， 之後港隊進一步壓前，前場高壓逼搶開始奏效，中國隊球員像突然間「完全短路」，完全像是另一支球隊。

「（中國）後衛無法有效地將球傳到中場隊員腳下，只能是橫傳或回傳給守門員，關鍵是中國香港隊員全線壓上之後根本就不給國腳們傳球的空間與線路，而且對國足後防線上其他無球隊員也幾乎全部都是一對一。」

內媒透露港隊曾圍攻國足近20分鐘。（HKFA）

港隊圍攻20分鐘 「國足情況比對日韓時難堪」

他透露，港隊從23分鐘獲得全場第一次角球開始，之後20分鐘連續獲得6次角球及4次禁區周邊罰球機會。而從第20分鐘到第39分38秒左右，國足沒有一次能夠將球有效地傳過中線、進入港隊半場。

「中國香港隊完全掌控並主導了場面。印象之中，即便是對上日本隊、韓國隊，中國隊也從未有過如此難堪的場面，完全被中國香港隊摁（按壓）在本方半場內『摩擦』！中國隊也就是在第40分鐘時有過一次進入中國香港隊半場，而且最後還是被中國香港隊後衛踢出邊線！」

內媒指曾經有20分鐘，國足沒有一次把球踢過半場。（HKFA）

他認為要不是港隊鋒線球員把握能力稍差，港隊早就追和，對國足這20分鐘的表現感到無法理解。「場面之狼狽，甚至超過了去年11月份在主場對陣韓國隊的那場比賽，但韓國隊至少擁有像孫興慜、李剛仁等這樣在歐洲頂級豪門俱樂部效力的大牌，而中國香港隊中只有部分在中超、中甲效力的球員，此番召入的兩名歐洲（球會）球員都沒有出場，但一個是效力英格蘭第七級別隊伍（謝家強）、一個在德國第三級別隊伍（米高）。沒有大牌，反而讓國足更為狼狽。」

潘沛軒今場梅開二度，助港隊反勝國足。（HKFA）

馬德興又提到，國足半場有3名球員入替，包括由戴偉浚取代武磊，港隊則以潘沛軒入替祖連奴。他稱中國隊換邊後失誤頻頻，門將甚至大腳直接踢出界；港隊首個入球則來自界外球，球員左路大力拋入禁區近底線位置，有球員頭槌二傳，造就潘沛軒連人帶波入網，追至1：1。戰至59分鐘，潘沛軒接應隊友傳中後凌空抽射，將比數改寫成2：1。

港隊之後更換戰術，改踢防守反擊，直至89分鐘，港隊反擊形成「二打一」黃金機會，但潘沛軒一腳直接傳出底線，最終港隊維持2：1勝果，接下來會再友賽塔吉克及沙特阿拉伯。

港隊在阿聯酋備戰的首場友賽即取勝，之後會再友賽塔吉克及沙特阿拉伯。（HKFA）

國足三人領紅 細節曝光

今場另一焦點，是國足共有三人領紅，馬德興也透露了當時的詳細情況。第一張紅牌發生在54分鐘，據馬德興所指，國足中鋒譚龍護球時與身後的港隊守衛雙雙倒地，球證判罰了譚龍犯規，令站在旁邊的王上源上前投訴，結果被直接出示紅牌。「王上源用手一揮，邊走邊搖頭，直接朝場下走去。」

第二張紅牌則發生在港隊反超前後不久的61分鐘，港隊茹子楠在右路搶波，同時譚龍伸腳踢中對方，茹子楠倒地後大叫，球證判譚龍犯規。

馬德興稱：「因為犯規地點就在中國隊替補（後備）席邊上，所以，助理教練佩洛維奇（港譯：派路域，Marko Perović）就起身站到邊線附近一方面朝倒地的茹子楠大聲叫喊著什麼，然後又抬頭直接對裁判叫喊著。阿聯酋裁判二話沒說，直接出示紅牌。」而之後港隊亦換走茹子楠。

港隊友賽反勝國足。（HKFA）

直至73分鐘，國足左閘劉洋因壓上助攻，身後留下空檔，中堅吳少聰上前補位、跳起用腳解圍，正好遇上史提芬彭利拿用頭爭波，結果吳少聰用腳踢中彭利拿的頭，直接被逐離場。

據指，吳少聰知道自己動作過大，落地後直接就離場，但事件仍有後續。「但因事發地點就在中國香港隊的替補席前，吳少聰走到場邊後，中國香港隊的一名歸化球員直接衝到吳少聰身前，準備抬手、做出了準備打吳少聰的動作。已經回跑的劉洋見狀，趕緊擋在了吳少聰和那名中國香港球員之間，以防止事態擴大。」

「而此時，不管是中國香港隊的替補席上的球員還是中國隊替補席上的球員，見狀全部都圍了上去，以防止事態惡化，這也導致比賽被迫中斷了差不多5分鐘。在雙方教練團和工作團隊的勸阻下，比賽於第77分鐘24秒時重新開始。」

重溫港足主教練安達臣專訪：