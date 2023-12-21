歐洲球壇異象｜里昂太上皇任性決定成大錯　傳奇P祖連奴變災星

打開法甲積分榜，排在榜首的是巴黎聖日耳門，這對球迷來說應是毫不意外的一點。

然而曾風光一時的7屆冠軍里昂卻排在降班區，應會讓不少人大跌眼鏡，更可怕的是，自第2輪至今，他們幾乎每周都處於降班區中，更曾「佔據」榜尾好一段時間。

到底是什麼因素，導致里昂陷入如斯田地？關鍵人物意想不到地是兩位曾為球會帶來最風光時刻的巨人。



里昂近季愈戰愈頹，今季更深陷降班區。（Getty Images）

奧拿斯與P祖連奴傳奇7冠

關於里昂，有一個必須認識的名字——奧拿斯（Jean-Michel Aulas）。

1950年才創會的里昂，最初只屬法國一線尾、二線頭的球會，間中贏得盃賽，從未稱霸法甲。直到商人奧拿斯1987年入主仍身處乙組的里昂，銳意令球隊變身爭標份子，他聘用之後當上法國國家隊主帥的杜明尼治領軍，一步步增強球隊實力，重返法甲。2001/02球季由之後亦曾當上法國主帥的辛天尼（Jacques Santini）率領首奪法甲聯賽冠軍。

奧拿斯與里昂從此寫下一段法甲7連冠傳奇，這7個冠軍，中場大將P祖連奴（Juninho Pernambucano）全部有份，可是隨着這位「罰球王」2009年夏天離隊，球隊彷彿失去魔法，2009/10球季尚得到亞軍，到2011年巴黎聖日耳門（PSG）獲卡塔爾主權基金入主，里昂從此無運行，2014/15、2015/16兩奪亞軍已是最佳成績。

里昂的輝煌，與奧拿斯和P祖連奴密不可分，想不到球會的衰落也跟二人有關。

里昂已迷失十多年，球會和奧拿斯（圖）要捧盃，便要靠女子足球隊。（Getty Images）

孤注一擲的決定

法國球會近年擅長低買高賣，從非洲或其他次級聯賽引入平價兵，吸引其他大球會注意便高價放售，因此法甲幾乎全部球會均能在每年轉會市場錄得正數，只有資金無限的PSG一隊例外。

里昂也是如此，由2017/18球季至今，里昂每季在轉會市場收入都大於支出。據足球數據網站Transfermarkt資料，這7季他們在轉會市場共獲3.61億歐元利潤。尼當比利（Tanguy Ndombélé）6200萬歐元、拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）5300萬歐元、費蘭特文迪（Ferland Mendy）4800萬歐元……高價賣出大量球員，當中包括自家青訓明日之星。

高價賣主力只屬正常操作，問題出在引援方面。奧拿斯或許對里昂長年活在PSG陰影下心有不甘，2019年5月他作出一個孤注一擲的決定——由毫無球會管理經驗的P祖連奴出任球會體育總監，期望這位球會傳奇帶來明星效應，也能討好逐漸感到不滿的球迷。不料這個決定為球會衰落按上「加速掣」。

里昂2019年聘用球會傳奇P祖連奴出任球會體育總監。（Getty Images）

P祖連奴成里昂衰落「加速師」

體育總監主要負責球員買賣及教練人選，P祖連奴上任後首個操作，便是請來沒有一隊執教經驗的巴西前隊友施雲奴來當主帥，取代領軍4年的真尼斯奧（Bruno Genesio），結果開季兩場大勝過後，之後7場聯賽4負3和，9場聯賽共只得9分，排第14位，8月開季，10月便被炒。

那年夏天里昂在轉會市場同是收入高過支出，賣人收入1.6億歐元，但支出也不少，罕有地達到1.26億歐元。P祖連奴昔日在場上百步穿揚，箭無虛發，收購球員方面眼光卻麻麻，買入或借用多達11個球員，當中4人來自他家鄉巴西，除了之後加盟紐卡素的古馬雷斯能當上主力及有錢賺之外，其餘多數損手收場。

當中最傷的是近7季最高價收購、2019年8月以2500萬歐元買入的21歲小將雲尼艾迪拿迪（Jeff Reine-Adélaïde）。他表現平庸，先後被外借至尼斯及特魯瓦，中途又一度被安排在里昂二隊，最終免費轉會比甲RWD莫倫比克，轉會費全蝕。

讓迪比以自由身離隊，可說是祖連奴任內其中一大失敗之舉。 （Getty Images）

轉會操作失靈夾雜世紀疫情

P祖連奴的「殺傷力」首季已顯現，前任教頭真尼斯奧領軍4季，里昂在法甲排名分別是亞軍、殿軍和兩次季軍，4年均有歐洲賽踢（3次歐聯1次歐霸），他辭退真尼斯奧，由施雲奴接任，戰績太差炒掉老友，改聘魯迪加西亞（Rudi Garcia），就算在歐聯爆冷3：1擊敗曼城，創下隊史第二度晉身四強，難掩2019/20球季法甲只得第7的劣績，也是里昂自1997/98球季後，首次失去歐戰資格，無論對球會財政收入或是體育競技層面均是一大打擊。

P祖連奴的買人眼光和里昂戰績之後未見改善，2020/21球季沒有歐戰可踢，里昂專心聯賽的情況下，僅排法甲第4；2021年夏天前線主力迪比（Memphis Depay）自由身免費轉投巴塞，為轉會失敗操作添上新一筆，P祖連奴終在2021年底在批評聲中辭職，那一季里昂在法甲跌至第8。

「P祖連奴之亂」在平常日子或許可以時間消化，不料一場世紀疫情來襲，里昂失去主場門票收入，加上法甲直播商停止付款，失去歐戰的里昂在2020/21球季錄超過1億歐元虧損，之後兩季，里昂財赤合計接近1.6億歐元。今季他們仍處於欠債狀態，根據The Athletic報道，里昂上季總負債超過4.5億歐元。也就是說，里昂近年在轉會市場縱獲利不少，實際上球會一直入不敷支。

里昂近幾年失敗的轉會表現，前體育總監P祖連奴難辭其咎。（維基百科）

一代梟雄的沒落

歐聯奇蹟擊敗曼城一役至今過去3年多，里昂當時有上陣的15人中，如今只剩下門將安東尼盧比斯（Anthony Lopes）及中場卡基尼特（Maxence Caqueret）仍在隊內，這種「善變」，亦正是這支法國球會近年的寫照。除主力球員先後離隊，這3年間里昂換了4次教練，率隊擊敗曼城殺入歐聯四強的魯迪加西亞外，期間沒有一名主帥能夠執教超過1年，目前執掌帥印的Pierre Sage也只是看守教練。

奧拿斯是一手將里昂帶來球會最輝煌時代的梟雄，可是他已經老了，年過古稀的他再無魄力掌控一切，2022年12月以接近9億歐元將球會售予美國商人特斯達（John Textor）旗下的鷹足球資本（Eagle Football Holdings）。根據協議，奧拿斯至少會留任球會主席一職3季，惟2023年5月里昂便宣布特斯達取代奧拿斯當主席和CEO，終結奧拿斯長達36年的任期。奧拿斯與里昂並非一刀兩斷，他獲委任為榮譽主席，同時據報仍保留球會9%股權。

新主場里昂奧林匹克公園球場（Parc Olympique Lyonnais）2016年落成，原應為里昂帶來更高收入，同時擁有一支潛力不錯的青年軍，以及實力強大的女足班霸，只要有耐性，持續發展應有可為，就是因為奧拿斯一次任性決定，冒險找P祖連奴回來，球會累積多年的穩固基石被打碎，可謂一子錯滿盤皆落索。

在歐洲女足，里昂是無可爭議的霸主。（Getty Images）

法甲球季已完成近半，16輪賽事過後，里昂僅得13分，在18隊之中排第16，降班危機仍深重。奧拿斯一手從法乙將里昂帶到法甲、再走向輝煌，他離任當下，很可能見證球會重回次級聯賽。

奧拿斯年代已經過去，里昂迎來美國資本入場的全新時代。新班主特斯達堅信他採用的「鷹足球模式」行之有效，「給我1年半時間，我們的做法已在其他地方奏效，在里昂亦將會一樣。」特斯達對進軍足球界野心勃勃，2021年收購英超球會水晶宮40%股份，2022年1月購入巴甲球會保地花高，同一星期再收購比利時球會RWD莫倫比克80%股權，到同年底再全面收購里昂。他的拼購能力高強，球會管理能力則尚待觀察，畢竟時間不等人，病入膏肓的里昂可能已沒有時間。