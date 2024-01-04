安永佳榮膺中甲年度最佳球員　宣布離開廣西來季有望轉戰中超

效力中甲球會廣西平果哈嘹的港腳安永佳，上季為球隊攻入15球，並以第4位完成聯賽。中甲賽會今日（4日）公布年度最佳，安永佳當選中甲最佳球員，並入選年度最佳陣容。



安永佳獲選中甲年度最佳球員。（網上截圖）

安永佳在2022年夏天離開傑志，北上發展，加盟廣西平果哈嘹，上季表現突出，全季攻入15球，成為球隊首席射手，同時是中甲銀靴獎得主，並助廣西以第4名完成聯賽。中甲賽會今日公布各個年度最佳的獎項，安永佳榮膺最佳球員，並入選年度最佳陣容，足證這名港隊射手的實力。

安永佳。（Instagram截圖）

在廣西平果哈嘹度過一年半後，安永佳早前在微博宣布，告別這間中甲球會。安永佳感激球會的上上下下，令他在場內場外都有成長，並特意向廣西球迷道謝，表示「沒有球迷的足球什麼都不是」。安永佳文末直言這是「一個五味雜陳的誠摯告別」，再祝願舊東家未來一切順利。

安永佳。（Instagram截圖）

中國足球媒體《足球報》透露，廣西平果哈嘹曾經以頂薪合約挽留安永佳，但這名港腳希望有更大的舞台，決意離隊。安永佳在中甲的表現有口皆碑，不愁下家，內地微博博主指，應屆中甲冠軍四川九牛有意簽入這名港腳，換言之安永佳有望在中超亮相。

四川九牛除了是中甲冠軍，他們背後更有雄厚的實力。擁有曼城﹑基羅納等球會的城市足球集團（City Football Group），在2019年入股四川九牛，持有近3成的股份，安永佳有望成為「中超曼城」新季的首個增兵。