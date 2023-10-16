世盃外︱港足作客不丹爭晉級 不滿足首回合大勝 附免費直播連結
撰文：袁志浩
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世界盃外圍賽首圈，香港足球代表隊周二（17日）晚作客不丹踢次回合。首回合已大幅領先4：0的港足，面對當地高原氣候跟人造草球場比賽等不利因素，仍希望把勝利帶回香港。
港足上周四（12日）晚憑前鋒米高梅開二度，加上陳晉一建功及對手的烏龍波，坐擁4：0優勢。然而賽後效力中超大連人的勞烈斯提前返回內地，翼鋒艾華頓也受傷退隊。
不丹首都廷布（Thimphu）位於海拔約2300米，球員隨時受高原氣候、空氣稀薄等因素所影響。加上港隊於當地的訓練球場質素欠佳，比賽的不丹國家體育場（Changlimithang National Stadium）亦為人造草場；值得一提，港隊對上一次作客該球場，也僅能於尾段入波、以1：0險勝。
在種種不利條件下，港足主教練安達臣揚言球隊會忘記上場勝仗，表明不會因此而留力或踢得保守，一切重新開始，「當作是一場0：0的比賽，我們會繼續進攻。環境固然跟香港的很不一樣，但我們有清晰的目標——贏和晉級，我相信球員仍然會克服問題，取得成功。」
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獲補選的中場余在言，剛助港隊在亞運取得歷史性佳績，他認為球員士氣不錯，「我們不會滿足於贏4：0，而是要贏下每一場。我們會把主場球迷的打氣化作動力，把勝利帶回香港。」
直至截稿為止，本港仍未有電視台或網上媒體直播今仗，足總在社交網站透露，不丹足總的YouTube頻道將直播賽事。
世界盃外圍賽首圈港足賽程：
不丹 對 香港
日期：10月17日
香港時間：08：00pm
地點：不丹國家體育場（Changlimithang National Stadium）
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