行山｜朱智賢盼2024重拾行山習慣　遊「港版大峽谷」分享愛山原因

藝人朱智賢（Ashley）在2021年初頻頻去行山，近日她在社交網站表示，希望重拾這項久違兩年多的行山習慣。

她在2024年第一次行山，從良景邨上山行良田坳大峽谷，之後原路折返，行了2小時15分。她分享喜歡行山的原因，在山上感覺寧靜平和，享受聆聽自己的呼吸聲，遠離網絡世界，專注眼前每一步，不用顧慮太多。



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朱智賢在Instagram分享行山的照片及經歷，這是她2024年第一次行山，也是事隔兩年多再行山。路線是她之前常走的屯門青山一帶，由良景邨起步，沿軍車路上山，至良田坳（屯門大峽谷/港版大峽谷）後原路折返，全程約7.2公里，她行了2小時15分。途中，她遇到有人帶寵物龜上山。

朱智賢表示「見到好大的龜龜也努力行山」。（Instagram）

她撰文表示，希望新一年可以重拾久違了兩年多的行山習慣。在2021年初，她頻頻去行山，常常分享香港行山美景，她行過「西貢千島湖」太墩、杯靈雙渡、蓮麻坑礦洞、蚺蛇尖。她表示行山及拉筋就是她放鬆的方法。

她寫：「每次行山都會感覺好peaceful（平和寧靜），好喜歡行山時聽著自己快速的呼吸聲，喜歡靜靜的一個，欣賞藍天白雲，喜歡行山時遠離網絡世界，喜歡與外界隔絕，專注於自己喜歡的事，喜歡行山，因為可以專注於眼前每一步，不需顧慮太多，只需走好每一步，山上沿途風景都是美麗的，空氣特別清新，開心可以很簡單。」

朱智賢在山上拿了芒草拍照，她表示那株芒草是從地上拾的，並非採摘。