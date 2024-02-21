行山鞋．釣魚翁數鞋｜Nike打破三強鼎立　巧遇行山團「轉晒HOKA」

釣魚翁被視為「西貢三尖」的入門，路程較短，鄰近將軍澳，上落的崎嶇路相比之下較少。那麼，到釣魚翁行山的人會選擇什麼行山鞋？

去年頻頻開倉的HOKA成為釣魚翁最受歡迎的行山鞋，遙遙領先其他品牌。多位穿HOKA的山友都讚鞋子舒服及輕身。在之前蚺蛇尖及針山兩站數鞋，都是HOKA、Columbia及Salomon三強鼎立，但Nike在釣魚翁打破這個局面，排名次席。



記者在12月17日到釣魚翁數鞋。（顏銘輝攝）

釣魚翁是數鞋計劃的第三站。與蚺蛇尖及針山相比，高344米的釣魚翁較易入門，攀升高度較少，路程都較短。通常行山人士會在五塊田起步，沿釣魚翁郊遊徑走，之後離開郊遊徑上廟仔墩，經山脊登釣魚翁，再從西南脊落，接回釣魚翁郊遊徑。

從釣魚翁俯瞰康城及將軍澳工業邨景色。（顏銘輝攝）

記者會統計落山的人穿什麼品牌的鞋。（顏銘輝攝）

記者在12月17日星期日到山上數鞋，當日天氣轉冷又大風，人流略減。記者從相思灣出發，沿山路緩緩而上，接上釣魚翁郊遊徑，再往釣魚翁西南脊的登山口下，由下午1時起等待下山的山友，記錄他們所穿的行山鞋。直至當時下午4時，在這3小時間，有76人從釣魚翁山頂下來，大部分是休閒行山客，甚少跑山人士。

最多人選擇的行山鞋品牌是HOKA，有16人穿，佔總數兩成，拋離山鞋其他品牌。最深刻的是，有一團6人行山，全部都是穿HOKA的，當中Shirley笑言他們「由唔係HOKA都轉晒HOKA」。

Shirley（左一）及黃先生（右二）等6人一起行山，全部都是穿HOKA。（顏銘輝攝）

Shirley是HOKA的擁躉，之前一對山鞋也是HOKA，穿了兩年，到去年HOKA開倉，再以699元買了腳下這一對；另外她還有一對HOKA的路跑鞋。她說：「HOKA係輕同舒服，踩地嗰下會覺得軟軟地、舒服啲、有回彈力啲。我之前拗過柴，落樓梯、落石級有少少驚驚地，但本身對鞋係OK，冇跣嘅。」

在釣魚翁數鞋，HOKA遙遙領先。（顏銘輝攝）

同行的黃先生行山30年，大讚腳下的HOKA Speedgoat 5，他說：「好舒服，輕身、避震都可以。之前著過Columbia，個底比較硬，感覺好似安全啲，但重啲、冇咁舒服。」

Alice（左三）與朋友來釣魚翁行山，她穿的也是HOKA。（顏銘輝攝）

Alice與多名朋友來行釣魚翁，她在幾個月前買了HOKA Speedgoat 5。她認為用HOKA跑山感覺舒服，她說：「第一次著HOKA，我係聽人推介，我想跑山，啲人話HOKA較為舒適。如果慢慢行就覺得個底有啲厚，整體都OK。」

她穿過HOKA、Salomon及ASICS的鞋，比較3個品牌：「跑山HOKA最好，慢慢行徒步就Salomon好，跑街就ASICS。之前著過Salomon，覺得咬地咬得實啲。」

這兩位山友穿的是La Sportiva，其中女山友認為La Sportiva「冇HOKA咁離地」。（顏銘輝攝）

La Sportiva的山鞋。（顏銘輝攝）

在這三站數鞋中，HOKA都是話題之王，很多穿其他品牌的行山客，都會提起HOKA。有位穿La Sportiva的女山友大讚對鞋腳感好，並自然地拿HOKA來作比較：「鍾意個底唔厚，冇HOKA咁離地，舒服唔跣，適合隻腳窄啲嘅人著。」

HOKA山鞋時常出現。（顏銘輝攝）

HOKA以外，Salomon亦被多人提起，拿來比較。有位穿Topo的女山友表示行釣魚翁「Topo都夠做啦，有Vibram底又平過Salomon。」又有位穿Keen的男山友表示：「鞋底夠硬，好過Salomon，咬地咬得實又襟著。」

在今次統計中，有4人穿Quechua的行山鞋。（顏銘輝攝）

在之前兩站數鞋，都是HOKA、Columbia及Salomon三強鼎立，但釣魚翁的情況略有不同，Nike以7對排次席，緊隨其後的才是6對的Salomon及5對的Columbia。這個現象相信與釣魚翁較簡單有關，大部分穿Nike的都不是穿越野跑鞋，而是普通跑鞋及運動鞋。

黃氏夫婦穿普通運動鞋行釣魚翁，黃生表示釣魚翁簡單易行。（顏銘輝攝）

黃太穿New Balance，黃生則穿adidas。（顏銘輝攝）

有數名山友告訴記者，行釣魚翁不用穿行山鞋。黃氏夫婦結伴行釣魚翁，分別穿New Balance及adidas的普通運動鞋。黃生笑言：「呢啲路咁簡單，其求著對鞋上嚟，呢排冇落雨，乾爽，著咩鞋都OK。」另外有兩位女山友戴住手套下來，她們表示上落都沒有用過手，「啲人話條路整過嚟，易咗。」

釣魚翁多休閒行山的人，較少跑山人。（顏銘輝攝）

簡單比較這3站數鞋，行蚺蛇尖的絕大部分穿行山鞋或越野跑鞋，而在針山穿越野跑鞋的比例很高，Altra成為熱門品牌之一，而在釣魚翁就則較多普通非山鞋類型的運動鞋。

有山友穿HOKA的高筒行山鞋（左），她表示高筒設計可以保護腳眼，減低拗柴的機會。另一人穿的是Merrell的行山鞋。（顏銘輝攝）

在香港較少見Palladium的行山鞋。（顏銘輝攝）