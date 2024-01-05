網球．香港公開賽｜魯比夫鬥法國新星打得火熱　力戰近兩小時晉級

ATP香港網球公開賽頭號種子魯比夫（Andrey Rublev），今日（5日）在維園網球場與法國新星菲斯碰頭，兩人戰至決勝盤分勝負，各有情緒，這名俄羅斯球手在不少球迷的歡呼下，力克對手晉級4強。



世界排名第5、香港公開賽男單頭號種子魯比夫（Andrev Rublev），首圈輪空後，周四（4日）直落兩盤淘汰英國球手布羅迪（Liam Broady），取得2024年首場勝仗，今日與法國球手菲斯（Arthur Fils）爭入4強。

魯比夫首盤早段已找到菲斯的缺口，第3局打破發球局，並以6：4先拔頭籌。以為魯比夫今仗順風順水，菲斯在次盤反撲，強力的底線抽擊再調動兩邊，使盧比夫吃盡苦頭，連輸兩個發球局，次盤輸1：6。

網球．香港公開賽｜商竣程愈戰愈勇首闖4強 完美表現完勝迪亞科

（夏家朗攝）

年僅19歲的法國新星菲斯是2023年的ATP最佳新人，在去年的新生代年終賽打入決賽。今仗他展現力量及速度，第一發球平均時速達203公里。決勝盤其中一次發球，落在中線「T點位」附近，司線員高呼「失誤」後立即走避，網球擊中司線員身後的圍板，發出響亮的「啪」一聲，原來時速達到220公里，司線員沒有「食波餅」，維園的球迷都為她舒一口氣。

（夏家朗攝）

縱然菲斯的發球如此強大，但決勝盤的戰況卻不如他所想，該盤首個發球局已備受魯比夫施壓，其後更投訴受到看台的球迷影響而發球失誤，球證未有受理，發球局隨即失守，菲斯則不斷向球證投訴，輕輕的把球拍打向網頂，及後曾經向自己的教練不斷投訴，情緒難免受影響。曾在去年年終賽「自殘」的魯比夫，都曾向自己的教練團狂罵，兩名球手為了取勝，都有不少情緒。

（夏家朗攝）

縱然如此，魯比夫仍穩住表現，加上每當他失分時，現場球迷都為他打氣，這名頭號種子即使面對破發危機，同樣順利化解，最後再打破菲斯的發球局，力戰1小時52分鐘，終於擊敗對手打入4強。

（夏家朗攝）

魯比夫戰畢16強一仗後，坦言有點緊張，但今仗完全相反，表示在場上十分舒適，發揮得不錯，只是對方同樣交出高水平的發揮。談及大敗1：6的第二盤，魯比夫坦言，若菲斯保持這種水平，他沒有機會，魯比夫賽後帶點無奈地說：「他（菲斯）打得十分好，開局已經（領先）3：0，然後就4：0，根本沒有任何機會，但決勝盤整個形勢就反轉了，我開局就領先3局。」

魯比夫的下個對手是中國新星商竣程，他盛讚這名中國球手年青、有速度、有力量、有天分。面對18歲的商竣程，魯比夫的18歲又是什麼的一回事，他打趣地回應：「我17歲當年打得好好，我更以為自己世界之霸（King of the World），然後在18歲時被現實狠狠的教訓，完全改變了我的想法，所以我的18歲是掙扎的一年，因為我知道現實是什麼的一回事，但同時是改變我職業生涯的一年。」