網球・香港公開賽｜商竣程回勇連續兩圈反勝　生涯首闖ATP 8強

獲外卡出戰香港網球公開賽的中國新星商竣程（Jerry），日前在首圈擊敗世界排名第33的迪亞利（Laslo Djere）晉級後，今日耗時3小時32分鐘以盤數2：1反勝世界第50的雲迪桑普（Botic van de Zandschulp），生涯首闖ATP巡迴賽8強。



去季對18歲的商竣程來說是波瀾起伏的一季，除了年初在澳網外圍賽殺入次輪一戰成名，其後表現回落，法網首圈止步，也相繼在溫網和美網的外圍賽遭淘汰出局；作為今站以外卡參賽的唯一中國球手，卻打出驚喜表現。

商竣程一洗去季頹風，在香港站兩度反敗為勝。（梁鵬威攝）

商竣程日前與世界排名第33位的迪亞利（Laslo Djere）在維園中央球場激鬥2小時51分鐘，最終在觀眾一面倒打氣支持下，以兩盤「搶七」盤數2：1反勝，生涯首度擊敗世界排名前40球手，勇闖次圈。

這名小將今日再展現「超級黑馬」潛力，開賽初段即向世界排名第50的雲迪桑普施壓。他在首盤連取4個發球局後被破發，隨後被追平6：6後，需再次以「搶七」分勝負，商竣程在領先時連失3分，以細分5：7失去關鍵一局，並以大分6：7先失一盤。

商竣程今周接連擊退世界前50球手，氣勢如虹。（梁鵬威攝）

商竣程在次盤第3局率先破發，對手在第4局迅速反擊，該中國新星其後挽救「Match Point」（賽點）保發，再把比賽帶入「搶七」，決勝局一路領先下以7：2勝出，以大分7：6追回一盤，全場觀眾為他歡呼。

戰至決勝第三盤，二人繼續拉鋸，前7局互保發球局，愈打愈順的商竣程在第8局成功破發，領先局數5：3。惟他其後錯失破發機會，雙方各自保發下再鬥至決勝局分勝負，商竣程在落後1：2後連搶6分，在激鬥3小時32分鐘後終以總盤數2：1（6：7、7：6、7：6）收下勝利。

雲迪桑普在決勝盤「搶七」時未能保持強勢遭反勝。（梁鵬威攝）

與美國迪亞科爭入四強

商竣程今站連續淘汰兩名世界前50球員，世界排名即由183位升至第164位。他在今仗無論是鬥志或心態都表現大勇，對於生涯首闖ATP巡迴賽8強感到興奮：「雖然身體很疲倦，但心理上卻感到很興奮，這是自己首次打入ATP比賽8強，我很享受這一刻。」

他又指喜歡在香港比賽，「這裏也有大量球迷，希望在8強我可以做到更多，必定會付出100%去應戰。」他將在8強面對世界第16的美國球手迪亞科，雙方兩次交手全由後者獲勝。商竣程大讃對手十分親切，在疫情期間亦努力訓練，會在周五好好享受與他的比賽。