網球・香港公開賽｜黃澤林激鬥前列球手僅敗　獲讚未來危險人物

黃澤林受香港球迷喜愛的理由，除了是陽光的笑容和個性，還有打不死的拼勁。杭州亞運16強連追7分反勝中國球手吳易昺讓港人留下深刻印象，今天這名「反勝王」雖未能在主場從世界排名27的意大利穆薩迪手中取得勝利，但驚人拼勁和韌力已牽動主場觀眾情緒。



黃澤林生涯首在ATP 250職業巡迴賽男單正賽圈亮相。（葉詩敏攝）

網球港將黃澤林（Coleman）周二（2日）續戰香港網球公開賽，獲外卡參賽的他繼男雙後再於男單正賽登場，並對上世界排名高226位的意大利球手穆薩迪。

這名本地星將去年在職業賽打出多場熱血反勝戰，世界排名更急升500多位至現時第253位，他重返主場出戰這場ATP 250級別賽事，吸引能容納約3600人的維園網球場近7成入座率，「Coleman加油！」的打氣聲此起彼落。

黃澤林對能與世界排名第27的穆薩迪對戰感高興。（葉詩敏攝）

黄澤林力戰強手僅敗

Coleman憑強勁發球，輕鬆保住首個發球局，惟未能在世界排名第27的穆薩迪身上找到破發機會，一度落後局數1：4，黃澤林第三個發球局發揮優勢成功保發，力追下仍以4：6先落後一盤。

戰至次盤，黃澤林續以強勁抽擊保住首個發球局，其後失守被破發，落後至3：4。戰至第8局，陷入苦戰的Coleman在打氣聲中愈戰愈勇，網前截擊得手後興奮振臂，雖未能在對手發球局找到機會，但沉着應戰的他不停跑動救球，力保發球局追平5：5，罕有揮動雙手帶動觀眾歡呼。可惜他最終未能把戰局帶至「搶七」決勝，以5：7再失一盤，無緣晉級。

黃澤林在網前截擊得手後興奮揮動雙手向觀眾示意歡呼。（葉詩敏攝）

獲對手讚揚未來或成「危險人物」

黃澤林不只獲全場觀眾掌聲，在出局邊緣沉着應戰、重拾強勁發球搶分，對手穆薩迪賽後也不諱言對全場開出6個「Ace」的Coleman表現深刻，「這場勝利不容易，他有點令我驚訝，他的發球很強，也打得很放，我認為他很有潛力，將來會是一名『危險人物』。」

黃澤林自言已盡全力，「表現也不錯，對上世界排名第27，是一場頗接近的比賽，爭少少。」這名19歲港將直言賽前沒有任何壓力，「知道壓力在他身止，因為主場觀眾支持令我更放。今仗讓我學習要把握緊要分，其實與他的差距沒想像中大，我也打過一些世界前100球手，他們較強的地方是心理更實淨，今次是重要的經驗。」

觀眾席上的小朋友們落力為黄澤林打氣。（葉詩敏攝）

黄澤林得分後舉起雙手帶動觀眾氣氛。（葉詩敏攝）

「有什麼比維園打第一場ATP更開心？」

他再次強調能在主場出戰ATP賽事別具意義，展露招牌陽光微笑說：「是2024年一個好好的開始，有什麼比維園打第一場ATP更開心？」

對於穆薩迪的讚美，黄澤林笑指覺得對方是發自內心讚美，「很開心，因為其實他不一定要這樣說，但我不會自滿，希望之後一直有穩定表現，達到2024年目標。」黄澤林在香港公開賽首圈止步後，將轉戰泰國舉行的ATP挑戰賽。

黃澤林下周主場出擊 明年劍指世界前100兼衝擊奧運