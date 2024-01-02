網球｜黃澤林主場亮相「氣氛好正」　男雙鬥魯比夫吞敗仍盡情享受

港將黃澤林（Coleman）2024年第一擊即在主場出戰香港網球公開賽，周一（1日）夥拍比利時籍拍檔波格斯（Zizou Bergs）於男雙首圈亮相，最終直落兩盤不敵東京奧運俄羅斯男雙代表魯比夫（Andrey Rublev）／卡卓洛夫（Karen Khachanov）。黃澤林將在明日轉戰男單賽事。



在維園中央球場上演連續三場激戰下，黃澤林的男雙賽事在晚上10時始壓軸展開，他在接近坐滿7成的主場觀眾熱烈歡呼聲歡迎下進場。

ATP男子職業網球巡迴賽暌違21年重返香港，以外卡身份首戰單打及雙打正賽的黃澤林，在得知抽籤結果後曾表示興奮，能對上賽事最高排名的俄國組合，男單世界排名第5的魯比夫更是他生涯對上最高排名的球手。魯比夫與卡卓洛夫分別是今站男單頭號和二號種子。

黃澤林（左二）在男雙首圈登場，與俄羅斯男雙組合魯比夫（右一）／卡卓洛夫對壘。（鄭子峰攝）

黃澤林／波格斯首盤初段雖受制於對方發球及凌厲攻勢，適應節奏後追回局數1：1，港將網前截擊得手時獲觀眾報以掌聲，惟二人被俄羅斯組合打破發球局下以2：6先輸一盤。

黃澤林與波格斯次盤力追，後者發揮其靈活跑動能力，屢次衝往場邊救回險球，獲觀眾掌聲打氣；不過魯比夫續以強勁擊球佔得優勢，黃澤林組合未能雖一度追至3：4，最終仍以4：6再失一盤，總盤數0：2無緣晉級。

主場球迷舉起印了「Coleman」的毛巾為黄澤林打氣。（業詩敏攝）

首戰ATP 250級別正圈賽事的黃澤林坦言享受。（鄭子峰攝）

「好好玩，好刺激，我們都盡力了，始終未對過那麼強的對手。」賽後Coleman笑說。

他在比賽中不時展露笑容，明顯享受與世界級球手對戰，他坦言初段有點緊張，惟第一盤後段有不少機會追分，「爭少少，已預料他們擊球很快，但沒想過那麼快，不容易（應付），但都好享受。」

魯比夫（右）與卡卓洛夫分別是今站男單頭號和二號種子。（鄭子峰攝）

今晚中央球場即使近10時仍有近7成觀眾，並熱烈為港將打氣，黃澤林直言「氣氛好正」，「好開心愈來愈多人看網球，也愈來愈多人喜愛看我打球，多謝朋友和家人到場支持我。」黃澤林將在周二（2日）轉戰男單首圈，對上6號種子、21歲意大利球手穆薩迪，他指經今仗適應後已準備就緒，「已準備好明天男單，一定會比今日發揮好，希望更多人入場支持我。」

黃澤林賽後為球迷簽名。（業詩敏攝）