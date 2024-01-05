黃澤林出任網球發展大使「三強聯手」　盼為香港網球壇培育新星

ATP世界排名253位的香港網球手黃澤林，出任香港高爾夫球及網球學院（下稱HKGTA）的網球發展大使，希望幫助後輩成長，與他們一起訓練及交流。簽約儀式後，黃澤林與4位年輕的師弟、師妹切磋球技，大讚他們基本功紮實，令他不禁想起兒時的自己。



黃澤林與後輩切磋球技。（公關提供）

19歲的黃澤林今日（5日）在學院的室內網球場簽約，成為網球發展大使。之後，他與4名後輩切磋，包括香港U18女子單打組別排名第一黎清嵐，以及U16男單排名第三的譚善恆。

黃澤林希望藉這個身分與後輩多多交流，幫助他們提升實力。他說：「見到他們令我想起兒時的自己，他們基本功紥實，期望未來一年我與他們的訓練與交流，能分享多些在國際舞台上的實戰經驗，加強他們在大賽上心理質素，為日後出戰ATP及WTA賽事做好準備。只要加以努力，他們定有機會成為香港網球明日之星。」在未來，黃澤林及學院會透過不同活動，為香港培育更多網球新星。

黃澤林與前香港女單首席球手、現任HKGTA顧問的張玲，希望合力培訓香港新一代網球手。（公關提供）

此外，黃澤林與醫療健康品牌仁山優社（下稱Humansa）合作，成為他們的網球發展大使。Humansa會為黃澤林提供全天候的運動科學、體能訓練支援，確保他可以最佳狀態為港出戰，爭取好成績。

香港高爾夫球及網球學院的體育及教育總監楊嘉恩表示：「HKGTA獨有的拿度網球學院訓練方法；Humansa的運動科學支援；加上黃澤林的天份、技術及經驗，三強聯手，將合力讓HKGTA發展成香港頂尖網球訓練基地。今日的HKGTA，有Coleman，有張玲，這兩代香港網球代表人物，再加上一班有潛質、有毅力的小朋友，三代同堂，我們很有信心會為香港網球帶來貢獻。 」