網球．香港公開賽｜商竣程愈戰愈勇首闖4強　完美表現完勝迪亞科

18歲的中國網球小將商竣程，連續兩場激戰3小時後過關，今日（5日）遇上ATP香港公開賽的最大挑戰，挑戰美國球手、3號種子迪亞科（Frances Tiafoe）。

兩人過往兩次交手，商竣程全數吞敗兼未取一盤。今仗來到維園，商竣程愈戰愈勇，早段已經主導戰局，兩盤皆成功打破迪亞科的發球局，並穩健地保住發球局，結果直落兩盤首度擊敗對方，打入香港公開賽4強。這名中國網球新星賽後直言：「回到家裏打的感覺與國外差得遠！」



商竣程在香港公開賽打出驚喜。（趙子晉攝）

持外卡出賽的商竣程（Jerry），今年香港賽打出驚喜，接連擊敗世界排名33的迪亞利（Laslo Djere）及第50的雲迪桑普（Botic van de Zandschulp），首度殺入ATP巡迴賽8強。

商竣程8強挑戰美國球手、3號種子迪亞科，二人上年兩度碰頭，商竣程未嘗一勝，甚至未能取得一盤。這名18歲的中國小將去年初首度打入澳網男單次圈，當時的次圈對手正是迪亞科，他在碰頭前表示，二人曾經一同訓練，故此十分熟路，今次在維園網球場獲得不少球迷支持的Jerry，嘗試再度衝擊這名美國球手。

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香港公開賽3號種子迪亞科。（趙子晉攝）

商竣程的完美表現

臨近周末，維園網球場約7、8成入座率，無論商竣程或迪亞科都各有支持者，「Come On Jerry」或「Come On Frances」的聲音此起彼落。商竣程初段已經入局，底線抽擊壓制迪亞科，第5局順利打破對方的發球局，當商竣程打出靚波、取得關鍵分時，維園主場都會出現歡呼聲。關鍵的第10局，只要商竣程保發即可領先一盤，這名中國小將多次左右調動迪亞科，令對手承受十分大壓力，最後更以一球精彩的「超身球」（Passing Shot）致勝，以局數6：4先拔頭籌。

商竣程承接首盤的氣勢，愈戰愈勇，即使面對迪亞科角度刁鑽的回擊，這名小將不單止化解危機，更以更高質素的回球為自己製造機會。同樣是第5局，商竣程再一次打破迪亞科的發球局，全場球迷再度熱烈歡呼。

（趙子晉攝）

在維園的香港球迷為兩位球手鼓掌。（夏家朗攝）

由天光打到天黑，入場球迷愈來愈多，接近全場滿座。香港球迷並非一面倒支持商竣程，同樣支持陷入困境的迪亞科，希望這名美國球手回勇，迪亞科連續兩個發球局都未有給予商竣程太多機會，合共轟出5個「Aces球」，可惜未能從商竣程身上找到破綻，這名中國新星再保住發球局，再取一盤6：4，直落兩盤擊敗迪亞科，打破宿命。

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商竣程首度擊敗迪亞科躋身4強，顯得一臉難以置信。（趙子晉攝）

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「不要把對手看得太高，要相信自己」

當商竣程取勝後，一臉難以置信，彷彿置身於夢境之中，維園的球迷向他報以雷動的掌聲，球迷即高呼「Jerry！Jerry！」商竣程在場上接受簡短訪問，先大讚迪亞科在場內場外都是值得敬重的人，祝願對方餘下賽季一切順利，並指今場勝仗是生涯最難忘的。商竣程其後再以中文說兩句，直言：「回到家裏打的感覺與國外差得遠！」在場的球迷以歡呼聲回應，商竣程感謝球迷們的支持，沒有球迷他都不可以去到這階段。

商竣程在今次香港公開賽有不少突破，今仗就是他生涯首度擊敗世界前20名選手，亦是第一次躋身ATP巡迴賽4強，接連創下佳績，Jerry歸功於自己的心態，「就算今次有多勝仗，享受場上每一刻的心態不會改變。老實說，球技上比起之前（上次對碰）沒有太大進步，是心態上有進步。過往兩次總是把對手（迪亞科）看得太高，教練開賽前告訴我，要相信自己，所以才有今次的表現。」