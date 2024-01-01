網球｜中國新星商竣程獲一面倒支持　香港站首擊敗世界前40球手

ATP男子職業網球巡迴賽「香港網球公開賽」於元旦日（1日）展開主賽圈賽事，中國新星商竣程與世界排名第33位的迪亞利（Laslo Djere）在中央球場激鬥2小時51分鐘，最終在觀眾一面倒打氣支持下，以兩盤「搶七」總盤數2：1反勝，生涯首度擊敗世界排名前40球手，勇闖次圈。



獲外卡出戰賽事的18歲新星商竣程（Jerry），在今日單打正賽打頭陣惡鬥世界排名高150位的迪亞利。

被看低一線的商竣程表現不落下風，雙方首盤互保發球局戰至6：6平手，商竣程在「Tie Break（搶七）」一度領先5：3，惟迪亞利隨即反擊以7：5險勝，領先一盤。獲主場觀眾打氣的商竣程第二盤繼續咬緊比數，乘28歲對手體力下降連番失誤，以局數6：3扳回一城。

18歲新星商竣程激鬥三盤後反勝對手。（葉詩敏攝）

打法主動的商竣程在第三盤落後下反超3：2，惟其後雙方膠着，最終該中國小將在第11局力保發球局，第12局卻被對手以40：0追平6：6；最終在「搶七」三度「刁時」下以一盤10：8終結賽事，舉起雙臂興奮慶祝。

世界排名第33位的迪亞利被商竣程壓制，次盤體能下降被追平盤數，陷入苦戰。（葉詩敏攝）

商竣程獲一面倒打氣支持，觀眾以普通話高呼「加油」，最終他不負眾望反勝對手。（葉詩敏攝）

商竣程雖然以外卡出戰，惟他去年首次踏足成年組大滿貫賽即闖澳網次圈，是首位在澳網正賽中獲勝的中國男單球手。他在去年夏天ATP阿特蘭大站擊敗當時世界排名41的美國球手Ben Shelton，今日再下一城生涯首打敗世界前40球手。

這名中國球手備受球迷喜愛，不少觀眾在比賽完結後擁到前排觀眾席向他索取簽名和合照，他賽後感謝大家支持，「Amazing Win（美妙的勝利），希望2024年更進步。觀眾和場地都很完美，迪阿利是很有意志力的對手，是一場艱難的勝利。」

商竣程生涯首擊敗世界排名前40球手，賽後難掩興奮。（葉詩敏攝）

世界排名183位的商竣程坦言，今仗擊敗世界前40的迪亞利後，為今季打下強心針，「可以增加我的信心，打球能更自信和放鬆，希望可以更享受比賽。」

商竣程16歲時升上青年組世界排名第四，並晉身職業賽行列。去年他在澳網、法網通過外圍賽晉身正賽，溫網和美網則外圍賽止步。對於今季目標，他笑言不太喜歡設定生涯目標，惟會每天為自己定下小目標，「像是起床寫一個小目標，今天打球不能生氣等等。2024年第一天，我今早寫下『好好享受每一刻』，有一個好的開年。」

商竣程感謝觀眾為他打氣。（葉詩敏攝）

商竣程父親、前中國國腳商毅到場支持。（葉詩敏攝）

商竣程父親是前中國國腳商毅，媽媽則是乒乓球前雙打世界冠軍鄔娜，父親商毅今天也到場觀賽，他坦言出身於運動世家沒有壓力，「從來都沒有壓力，因為項目不同，父母給我很多經驗，他們一個是打團體運動，一個是個人項目，無論在生活還是網球都能給我很多經驗，也不會太干涉我。」

商竣程將在次輪與Botic Van De Zandschulp和望月慎太郎之間的勝者爭晉級。