網球．香港公開賽｜施歷克服傷患發球依舊強勁　激戰逾3小時憾負

拍波數下，停一停，再拍兩下，拋波，發球。這是施歷（Marin Cilic）發球習慣的程序，但這種熟悉的節奏，這名35歲老將上年初接受膝部手術後，去年只曾在比賽展示過兩次。

重返既熟悉又陌生的賽場，施歷近半年的首次正式比賽，與德國球手史杜夫激戰逾3小時，強勁發球猶在，曾經無限接近勝利卻最終飲恨，這名前美網冠軍仍然感覺正面，直言為回歸注下一枝強心針。



縱觀今年ATP香港網球公開賽的陣容，施歷（Marin Cilic）是今次最具名氣的球員，畢竟這名克羅地亞球手曾經在2014年贏得美網男單冠軍。

35歲的施歷去年初接受右膝手術，曾在7月的克羅地亞主場嘗試復出，落敗之餘，他的腳傷再惡化，他曾經閃過職業生涯就此終結的念頭，「我都擔心過（結束生涯），當時我可以選擇再接受手術，但我決定不做，經過半年後一切都有好轉。」

施歷2023年僅打兩場賽事，世界排名由年初的17名急跌至674，這名大滿貫得主終於在維園中央場復出，與德國的史杜夫（Jan-Lennard Struff）爭奪次圈席位。

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施歷右膝完成手術後，至今依然貼上肌肉膠布，以策安全。（葉詩敏攝）

施歷回歸賽場，首盤表現不像養傷半年，發球依然強勁，開出8個「Ace球」，其中兩球在局末轟出，以局數6：3先拔頭籌。施歷次盤繼續強勢，第3局以一球巧妙的過頭波笠死對手破發，加上第7局再打破對手發球局，領先局數5：2，距離勝利只是一步之差，只要保住發球局即可過關。

施歷的發球依舊強勁。（葉詩敏攝）

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施歷隨後的發球局失守，仍然有第二次機會，第10局一度領先40：15，史杜夫展示強勁的韌力，每當施歷獲得「Match Point」（賽點）機會時，全場球迷都不吝嗇歡呼聲，為這名克羅地亞球手吶喊助威，可惜史杜夫一一化解危機，更把握破發機會，將局數追成5：5平手，二人其後爭持至「Tie Break」，施歷以細分3：7不敵對手。

史杜夫展示強大的韌力，多次化險為夷。（葉詩敏攝）

賽事進入決勝盤，施歷開局即落後0：2，他未有放棄隨即還以顏色，破發再扳平，雙方餘下時間互保發球局，直至施歷領先6：5時，他在史杜夫的發球局施壓，更再度獲得「Match Point」，惟3次都未能把握，再一次以「搶七」決勝負。

施歷在細分曾領先7：6，但距離勝利總是這麼近那麼遠，被對手第9次化解危機，其後再以細分7：9落敗，力戰3小時6分鐘後飲恨。

即使落敗，施歷賽後到場邊，向努力為他打氣的小球迷簽名。（葉詩敏攝）

失望不絕望 「我希望可以打多幾季」

復出首仗，激戰三盤憾負，施歷難免有點失望，但同時對自己的表現感滿意，「以一個上年只打了兩場賽事的球手來說，能夠在休息半年後打出這個水平，如此多次接近勝利，這個戰績是十分正面，對我的膝蓋亦是同樣正面，沒有太大的疼痛，這一點比成績更重要。」

今場賽事無疑是對施歷復出的一枝強心針，對於未來，35歲的他表現從容，「我會說今仗是個不錯的起點，各方面的表現都甚為正面，但多年的經驗告訴我，單單一場不代表什麼，需要2、3個月時間才可證明，而我有信心可以愈打愈好，有時都可獲得好成績，但我更希望自己可以再多打幾季，因為我依然熱愛網球。」