一文睇清2024年本地及國際體育大賽　歐國盃巴黎奧運接連上演

踏入年末，年度回顧數之不盡，同時2024年已經正在前方。每逢雙數年都是大賽年，來年的焦點必定是夏天的歐洲國家盃及巴黎奧運會。

本地體壇而言，明年初亦是十分熱鬧，美斯﹑奧蘇利雲等球星將會來港獻技。本文為各位體育迷總結明年1至12月的各大賽事。



2024年1至3月大賽賽程。（01美術製圖）

1月：港足征亞洲盃 黃澤林主場出賽

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港足明年1月會出戰亞洲盃決賽周。（資料圖片）

明年1月的焦點賽事，必定是港足有份出戰的卡塔爾亞洲盃，港隊相隔54年再度打入決賽周，與阿聯酋﹑伊朗及巴勒斯坦在C組爭奪出線席位。屆時HOY TV為全數免費直播51場賽事，除了在HOY 76台及77台外，更在HOY App開設多一條頻道，同時直播各場賽事。

除了亞洲盃，香港相隔21年後舉行ATP巡迴賽，今年成績彈起的港將黃澤林將會主場出擊，與魯比夫（Andrey Rublev）﹑前美網冠軍施歷（Marin Cilic）等球手角逐錦標。香港馬拉松亦將在1月21日舉行，而奧雲及史高斯等名宿來港合演表演賽「世界足球傳奇盃」。

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去年主場出戰挑戰賽的黃澤林今年愈戰愈勇，表示會讓香港球迷看到不一樣的自己。（資料圖片／葉詩敏攝）

2月：何詩蓓爭做世界冠軍 美斯率國際邁亞密訪港

焦點賽事：世界游泳錦標賽（長池）﹑香港隊對國際邁亞密﹑賀歲盃﹑世界團體乒乓球錦標賽

何詩蓓將在世界錦標賽爭奪個人首個長池世界冠軍。（資料圖片／Getty Images）

「香港女飛魚」何詩蓓獲獎無數，將在明年2月赴卡塔爾多哈參加世界長池游泳錦標賽，力爭首度成為長池世界冠軍，亦是港將們衝擊奧運A標的大好機會。

繼「世界足球傳奇盃」後，2月繼續有大牌球星訪港，先有美斯率領的美職聯球隊國際邁亞密在2月4日鬥香港隊；賀歲盃相隔5年復辦，今年邀請到托迪﹑華朗﹑佩奧爾等名宿來港，與歐偉倫﹑李健和﹑陳肇麒等香港名將，在大年初四（2月13日）在大球場交手。

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美斯明年將率領蘇亞雷斯等球星訪港。（資料圖片／美聯社）

3月：奧蘇再訪港 傑祖基﹑夏辛戰東馬

焦點賽事：香港國際桌球明星挑戰賽﹑東京馬拉松﹑F1開鑼﹑世界室內田徑錦標賽

上年在紅館上演的香港桌球大師賽叫好叫座，明年3月將在伊利沙伯體育館上演「香港國際桌球明星挑戰賽」，奧蘇利雲將會再度訪港，與主場的傅家俊合演表演賽，還有特林普﹑利素禾斯基﹑威廉斯及中國球手斯佳輝等球星參賽。

一年一度的東京馬拉松將在3月初舉行，賽會早前公布，「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）與荷蘭跑手夏辛（Sifan Hassan）宣布參賽。

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夏辛早前宣布參加東京馬拉松。（資料圖片／Getty Images）

2024年4至6月大賽賽程。（01美術製圖）

4月：大球場最後的七欖

焦點賽事：香港國際七人欖球賽﹑亞洲羽毛球錦標賽﹑波士頓馬拉松﹑倫敦馬拉松

每年的香港國際七人欖球賽，大球場的南看台總是座無虛席，球迷們穿上奇裝異服欣賞球賽，已成為香港七欖的風景之一，但來年將會是最後一年在大球場舉行七欖，2025年起將移師至新落成的啟德體育園。

4月中上演的亞洲羽毛球錦標賽，是奧運積分截數前的最後一個大賽，是港將們爭分的最後機會，而波士頓及倫敦馬拉松則緊接在兩星期內舉行。

香港七欖｜香港大球場明年演最後的七欖 2025年移師啟德體育園

男子七人欖球明年將最後一次在大球場出戰。（資料圖片／林靄怡攝）

5月：各大聯賽煞科

焦點賽事：歐洲五大聯賽﹑港超聯煞科﹑法國網球公開賽

今季英超爭標會否是利物浦與阿仙奴之爭？（Getty Images）

6月：歐國盃掀大賽戰幔 比寧咸挑戰帶足球回家

焦點賽事：歐洲國家盃﹑世界女排聯賽香港站﹑亞洲劍擊錦標賽﹑環法單車賽﹑NBA總決賽﹑歐聯決賽﹑美洲國家盃

香港劍擊隊在劍擊亞錦賽向來都是獎牌大戶，今年一口氣拿下1金1銀6銅。即將在科威特上演的亞錦賽，同樣是巴黎奧運前哨戰，有望躋身奧運的男子花劍及女子重劍，可以與中﹑日﹑韓等強手對壘，在巴黎奧運前做最後準備。

劍擊港隊去年在亞洲錦標賽有不俗的戰績。（香港劍擊總會圖片）

每當有足球大賽，英格蘭總是被當地媒體視為奪標熱門之一，但逾半世紀以來從未實現，近屆老是只差一點點。能否把足球帶回家的重任，如今落在天才中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）身上。

比寧咸今夏加盟皇家馬德里後，極速適應，至今20場各大賽事轟入貢獻17入球5助攻，他的攤開雙手招牌慶祝動作老是常出現，並多次化身救世主拯救球隊，猶如「新球王」登基一樣。

英格蘭近年大賽皆被視為奪標熱門，連歌都有得唱「Football's Coming Home」，但每當外界把「足球回家」一再放大，卻成為英軍成員的無形壓力。毫無疑問，比寧咸在英格蘭國家隊的位置愈來愈吃重，他當然被視為英軍新一代的靈魂人物。對於錦標，不少英軍球員避而不談，因為擔心希望愈大，失望愈大，比寧咸卻無忌諱，直言：「未來12個月的目標跟未來10至15年一樣：嘗試贏得大賽錦標。」

「我們不應再害怕說出來，過去幾年大家一直隱藏那份期望，因此永遠不會失敗。我們必須願意說出來，然後才能達成目標。」比寧咸認為，直接面對纏繞已久的大賽壓力，才是出路。倘若比寧咸帶領英格蘭在明年的歐國盃登頂，證明他的自信與霸氣並非流於表面，大家不妨一起拭目以待，究竟這名天才球員能否把足球帶回家。

攤開雙手這個比寧咸的招牌慶祝動作，今季老是常出現。（Getty Images）

2024年7至9月大賽賽程。（01美術製圖）

7月：巴黎奧運

焦點賽事：巴黎奧運﹑溫布頓網球錦標賽

7月（大概）只做一件事！當然是巴黎奧運會。港隊在東京奧運取得歷史性佳績的1金2銀3銅，力爭在巴黎再衝獎牌，不少奧運資格在明年上半年決出，一眾香港運動員依然要為爭入奧運而努力。

巴黎奧運2024香港隊名單持續更新 游泳單車風帆已獲參賽資格

巴黎奧運將在明年7月26日開幕。（路透社）

中華台北羽毛球「球后」戴資穎早已明言，今屆巴黎奧運是最後一屆，「小戴」當然想以奧運金牌完美結束職業生涯，但翻看戴資穎今年的戰績，不禁令人擔心她是否難復當年勇。

戴資穎2023年僅得兩冠，6月在台北主場奪冠後，戰績變得飄忽不定，面對如陳雨菲﹑安洗瑩及馬蓮等強手都是輸多贏少，就算小戴出戰早前的年終賽，連她本人都同樣看淡自己的奪冠形勢。戴資穎在分組賽驚險過關，4強賽再鬥安洗瑩，決勝局曾經落後10：19下，竟然上演一場驚天的大逆轉，末段打出一段12：1反勝晉級，決賽與馬蓮力鬥3局，最終第4度捧走年終賽冠軍。

戴資穎再度展示她驚人的韌力，向球迷證明自己仍然有能力與前列球手競爭，外媒視戴資穎是巴黎爭金的有力分子之一。

羽毛球年終賽︱戴資穎膝傷中智勝對手 逆境下反勝馬蓮第四度封后

早已明言奧運後掛拍的戴資穎，力爭以金牌結束職業生涯。（資料圖片／路透社）

8月：巴黎殘奧緊接上演 五大聯賽開咧

焦點賽事：巴黎殘奧﹑歐洲五大聯賽開鑼﹑美國網球公開賽

英超等歐洲聯賽即將在8月回歸。（資料圖片／Getty Images）

9月：紅館再演香港賽 傑祖基重臨福地

焦點賽事：香港羽毛球公開賽﹑柏林馬拉松

柏林馬拉松是傑祖基的福地，還看他能否第6度封王。（資料圖片／趙子晉攝）

2024年10至12月大賽賽程。（01美術製圖）

10月：傑騰破世績後再戰芝加哥馬拉松

焦點賽事：WTA香港公開賽﹑乒乓亞錦賽﹑芝加哥馬拉松﹑世界場地單車錦標賽

2019年，傑祖基曾經在維也納以1小時59分40秒完成42.195公里，縱然紀錄未獲國際田聯所承認，但馬拉松「破二」（Sub 2）不再是不可能。傑祖基的同鄉傑騰（Kelvin Kiptum）在今年芝加哥馬拉松以2小時00分35秒完成全馬，取代傑祖基成為史上馬拉松最快的跑手，同時是世界上最接近「破二」的男人。

「我看到前面的時間，我曾說過讓我去試——或許有朝一日我可以跑進2小時內，我早已知道我有一天能夠打破世界紀錄。」23歲的傑騰充滿信心，破紀錄只是時間問題，這名肯雅長跑新星會否在來年正式比賽創下人類的里程碑。

肯雅跑手Kiptum芝馬刷新馬拉松世績 中長跑女王夏辛創史上第二快

傑騰在芝加哥馬拉松打破世界紀錄。（資料圖片／路透社）

11﹑12月：世冠盃變奏洲際球會盃首登場

焦點賽事：紐約馬拉松（11月）﹑洲際球會盃（即前身世冠盃）﹑羽毛球年終賽