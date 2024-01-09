新蒲崗行山跑步用品再開倉｜UD跑袋33折　On跑鞋Vasque行山鞋特價

野遊倉庫戶外運動用品再在新蒲崗開倉！跑鞋、行山鞋、背囊、風褸、跑褲、壓力褲、行山褲、太陽帽等跑步行山用品特價發售。多對原價逾千元的On Running跑鞋減至數百元，還有美國品牌Vasque的行山鞋以及德國品牌DYNAFIT的越野跑鞋也是數百元就有交易。現場有大量Ultimate Direction的跑山背囊，從原價1490元減至490元。



開倉現場門口。

開倉地址：新蒲崗景福街104號新時代工貿商業中心地下A舖（入口面向太子道東）

開倉日期：08/01-13/01（一至六）、15/01-20/01（一至六）、22/01-27/01（一至六）、29/01-03/02（一至六）

開倉時間：早上11時至晚上7時

額外優惠：買滿3000元減200元、買滿5000元減500元、買滿9000元減1000元

繼去年底後，野遊倉庫今月再在新蒲崗的新時代工貿商業中心地舖開倉。雖然今次沒有Topo及HOKA的行山鞋，但尚有大量On Running跑鞋，普遍由原價逾千元減至數百元。今次開倉新加了美國品牌Vasque的行山鞋以及德國品牌DYNAFIT的越野跑鞋，大多以數百元發售，其中部分Vasque的鞋是貨辦，售價為650元。

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較值得留意的是UD袋，即是Ultimate Direction跑山背囊，現場見到有幾箱，由原價每件1490元減至490元，約為33折。可以用來行山、也可以用來行街的Deplacer各類背囊一律特價250元一件。

開倉現場有各種不同的戶外運動用品，包括保暖內衣、T恤、長褲、短褲、壓力褲、運動襪、太陽帽等。據現場的宣傳海報，買滿3000元減200元；滿5000元減500元；滿9000元減1000元。是次開倉不收信用卡及電子支付，只收現金。