新巴基之星？美國3歲馬處子戰一鳴驚人 長期包尾靠大直路奪冠
撰文：威廉神
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說起賽馬場上的後勁王，相信大家都會想起已退役的巴基之星，最近在美國一場賽馬中，似乎出現了一匹「新巴基之星」！
3歲的Crimson Light在賈茂智（Kendrick Carmouche）策騎下，首次出賽，一開閘就「老虎跳」不願跑，過彎時仍被其他馬匹遠遠拋離，但在最後直路瘋狂加速，由包尾變第一！
Crimson Light一出閘就撞欄影片：
1月7日在美國紐約雅佳特馬場（Aqueduct）舉行的一場1300米泥地賽，1號馬Crimson Light首次參賽，其練馬師是柏多迪（Todd Pletcher），而騎師則是賈茂智。
一開閘的時候，Crimson Light就「老虎跳」，而且撞向內檔的圍欄，似乎不太願意跑，迫得賈茂智急急收一收韁。
在大部分時間，鏡頭都看不到Crimson Light的蹤影。在頭段，賽事直播畫面底部的實時走位系統甚至看不到1號馬的存在。英國《太陽報》稱，Crimson Light一度被拋離20個馬位。
【以下為比賽影片！留意1號馬】
直至轉彎入直路前，Crimson Light才開始進入鏡頭，但仍然包尾，落後尾二都幾個馬位。
不過在濕滑的泥路上，身處大外檔的Crimson Light在賈茂智加鞭下一路加速，逢馬過馬，憑凌厲後勁首先衝線，第一次出賽便贏得冠軍。
這場比賽叫maiden，只供從未贏過的馬參加，而Crimson Light則是之前未跑過比賽的新馬。
《太陽報》引述網民的評論，有人表示：「我看了50年賽馬，這是我見過最奇妙的勝利。」還有其他人表示「簡單超乎現實」、「絕對瘋狂」、「我看得愈多次，就愈覺得牠強大」。