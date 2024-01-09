新巴基之星？美國3歲馬處子戰一鳴驚人　長期包尾靠大直路奪冠

說起賽馬場上的後勁王，相信大家都會想起已退役的巴基之星，最近在美國一場賽馬中，似乎出現了一匹「新巴基之星」！

3歲的Crimson Light在賈茂智（Kendrick Carmouche）策騎下，首次出賽，一開閘就「老虎跳」不願跑，過彎時仍被其他馬匹遠遠拋離，但在最後直路瘋狂加速，由包尾變第一！



1號馬Crimson Light一出閘就大墮後。（網上片段截圖）

從另一角度看，Crimson Light一出閘就撞向白色的欄杆。（網上片段截圖）

Crimson Light一出閘就撞欄影片：

1月7日在美國紐約雅佳特馬場（Aqueduct）舉行的一場1300米泥地賽，1號馬Crimson Light首次參賽，其練馬師是柏多迪（Todd Pletcher），而騎師則是賈茂智。

一開閘的時候，Crimson Light就「老虎跳」，而且撞向內檔的圍欄，似乎不太願意跑，迫得賈茂智急急收一收韁。

1號馬長期在鏡頭以外。（網上片段截圖）

快將過完彎，才見到1號馬的身影。（網上片段截圖）

在最後大直路，1號馬Crimson Light仍包尾。（網上片段截圖）

在最後衝刺，Crimson Light已經過了兩匹馬，跟另外3匹領前的馬大鬥法。（網上片段截圖）

在大部分時間，鏡頭都看不到Crimson Light的蹤影。在頭段，賽事直播畫面底部的實時走位系統甚至看不到1號馬的存在。英國《太陽報》稱，Crimson Light一度被拋離20個馬位。

【以下為比賽影片！留意1號馬】

直至轉彎入直路前，Crimson Light才開始進入鏡頭，但仍然包尾，落後尾二都幾個馬位。

不過在濕滑的泥路上，身處大外檔的Crimson Light在賈茂智加鞭下一路加速，逢馬過馬，憑凌厲後勁首先衝線，第一次出賽便贏得冠軍。

最終，Crimson Light後上得冠軍。（網上片段截圖）

這場比賽叫maiden，只供從未贏過的馬參加，而Crimson Light則是之前未跑過比賽的新馬。

《太陽報》引述網民的評論，有人表示：「我看了50年賽馬，這是我見過最奇妙的勝利。」還有其他人表示「簡單超乎現實」、「絕對瘋狂」、「我看得愈多次，就愈覺得牠強大」。