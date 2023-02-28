賽馬｜美國坦帕灣賽事現「不速之客」　短吻鱷闖入賽道幸人馬無恙

美國坦帕灣賽馬（Tampa Bay Downs）上周五（24日）第六場賽事，一名「不速之客」闖入賽道，所幸賽道上所有騎師和馬匹最後都安然無恙。



坦帕灣賽馬是佛羅里達州當地的著名賽事，據英國《每日鏡報》報道，當日第六場比賽開始約20秒後，馬匹開始進入第一條直路，再前行至中段時，一條短吻鱷突然進入賽道並接近馬群。

相關片段（約在影片第45秒左右鏡頭上方，建議用0.25慢速重播）：

當時Mapache G和Macho Real兩匹馬在早段已落後大隊，因而未有受到影響，但與短吻鱷最為靠近的8號馬匹Papa Jimmy，則因為要躲避而被逼移出外檔。騎師Manny Jimenez賽後坦承當時情況相當驚險：「當我看到那隻短吻鱷時，牠已經非常靠近我們，當時牠正在賽道上注視着我們，而我的馬匹亦正在奔跑。我意識到要避過牠，因為我不想讓自己的馬匹冒上被牠噬咬的風險。」

「因此我調整馬匹向外檔，並讓牠能夠看見那隻短吻鱷。馬很聰明，當牠們見到有東西需要避開時知道會怎麼做，然後牠的腳步變重，我便知道牠不會踩到那隻短吻鱷。」Manny Jimenez續稱：「我向上帝祈禱並相信自己的馬匹，最終我們亦成功到達終點。從生命的角度來看，我們贏下了這一場。」

可見騎師Manny Jimenez當時立即控制馬匹減速並移至外檔。（影片截圖）

避過一劫的Papa Jimmy最終獲得第4名，所幸地該條短吻鱷也沒有令其他騎師和馬匹受傷。Papa Jimmy 2018年2月14日出生，目前已有三年賽跑經驗，出場23次獲得過2次第一名，生涯總獎金為57295美金（約45萬港元）。

不過《每日鏡報》亦指出，當地已不是第一次有短吻鱷進入賽道，由於環狀的跑道中間設有池塘，因此不時會有類似事件發生。