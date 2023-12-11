賽馬｜何澤堯三奪香港一哩錦標　不捨馬王退役：成就非凡

三屆馬王「金鎗六十」周日（10日）在沙田馬場角逐總獎金高達3200萬港元的香港一哩錦標1600米一級賽，最終在場內逾6萬名觀眾見證下，第三度摘下此賽桂冠，追平了「好爸爸」的紀錄，為競賽生涯寫下光輝一頁。

對於好拍檔「金鎗六十」料於明年退役，何澤堯語帶不捨：「牠的成就非凡，這看來當然是正確之舉。但若牠仍能交出如此好表現，又熱愛競逐，不讓牠上場做喜歡的事又是否合適呢？」



國際馬壇年度盛事「香港國際賽事」周日（10日）於沙田馬場盛大舉行，吸引逾6.5萬名觀眾入場，創下2019年以來賽事的入場人數新高。今年一眾香港佳駟亦不負眾望，於四項大賽中交出驕人成績，揚威國際賽馬舞台。

三匹本地王者「金鑽貴人」（香港短途錦標）、「金鎗六十」（香港一哩錦標）及「浪漫勇士」（香港盃），為香港主隊摘下四項中的三項一級賽冠軍，其中何澤堯與好拍檔「金鎗六十」合作無間，第三度揚威香港一哩錦標，成為賽史上第二匹三度勝出香港一哩錦標的賽駒。

賽事唯一本地華人騎師何澤堯，策騎「金鎗六十」勇奪香港一哩錦標。（由公關提供）

現年8歲的「金鎗六十」於休賽244天後復出角逐此賽，儘管自最外的第14檔起步，在何澤堯的出色策騎下，「金鎗六十」再度施展牠標誌性的末段凌厲後勁，最終以一個半馬位壓倒「遨遊氣泡」掄元；季軍則由日本代表「匯兩川」取得。

「牠是一匹很了不起的馬兒。當我催策牠時，牠的走勢令我喜出望外，加速力仍然絲毫不減，表現甚佳。」何澤堯續說：「牠感覺不是8歲馬，好像只有4歲，實在難以置信。我賽前充滿信心，就算排第14檔起步，只要將牠置於正確位置就沒問題。」

何澤堯與好拍檔「金鎗六十」第三度贏得香港一哩錦標，追平賽事紀錄。（由公關提供）

對於「金鎗六十」預料將於明年退役，何澤堯坦言：「牠的成就非凡，這看來當然是正確之舉。但若牠仍能交出如此好表現，又熱愛競逐，不讓牠上場做喜歡的事又是否合適呢？」言詞間流露不捨。

「牠喜愛競賽，很享受出賽及觀眾為牠打氣，只要牠一直保持健康及有競爭力，我們便心滿意足。」何澤堯大讚這匹馬王，「很多人都說，牠年屆8歲是不利因素，但老實說，我從沒懷疑過『金鎗六十』。我們好好照顧牠，沒有讓牠負頂磅角逐讓賽，而今季牠只會跑三場。馬兒帶新鮮感出賽（休息充足）時表現精彩。牠實在是一匹令人讚嘆的賽駒。」

「金鎗六十」預料將於2024年跑畢兩仗後退役，分別是於1月21日上演的董事盃（1600 米一級賽），以及4月28日的冠軍一哩賽（1600米一級賽）。