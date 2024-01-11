亞洲盃｜港足0：2不敵沙特阿拉伯完成集訓　安達臣：滿意球員心態

港足在周日晚（14日）便會迎來首場亞洲盃C組賽事，球隊周三（10日）在多哈與由文仙尼領軍的沙特阿拉伯踢練習賽，作為分組賽前最後演練。



港足早前已先在阿聯酋阿布札比，先友賽國足、再與塔吉克踢練習賽，兩仗分別贏2：1及輸1：2。與沙特阿拉伯的練習賽，為港足在分組賽前最後一場實戰賽事，香港足總指賽前兩隊協商，只會公布正選陣容、入球球員及完場比數，而比賽過程和球員入替資料則不會對外公布。沙特則連續兩日踢練習賽，周二已先對戰過港隊的同組對手巴勒斯坦，雙方踢成0：0。

港隊今仗以葉鴻輝連續兩場正選把關，周緣德、艾華頓、陳俊樂、陳肇鈞和李毅凱同樣連續兩仗擔正，其餘正選球員有胡晉銘、安永佳、陳晉一、茹子楠和祖連奴。最終港隊以0：2落敗，根據沙特足總公布資料，入球球員為加列比（Abdulrahman Ghareeb）和法克艾穆華拿特（Fahad Al Muwallad），兩球分別在21及83分鐘射入。

港足在練習賽對沙特阿拉伯，準備亞洲盃，圖為安永佳。（HKFA）

主帥安達臣指對手球員速度和質素俱高，比賽節奏一開始已很快，「很長時間，我們都有攻勢、跟對手抗衡，然後他們獲得了一記不必出現的十二碼，我不知道那球是否真的是十二碼，但無論如何球證也判了給他們。」他認為，港隊上半場向對手施加的壓力不夠，但對手也未能造出太多攻勢，「下半場我們收窄了差距、有不少攻勢、也創造到不少半機會，但沒有太多明顯入球機會。」

「我很滿意今天球員們展現出的態度，之後的分組賽，我們也要踢得這樣硬淨、壓逼對手，雖然前線未能製造太多機會，但阿聯酋跟沙特的風格相似，屆時對賽應該會很有趣。」

港隊已完成所有練習賽，周四會稍作休息、恢復，安達臣滿意集訓的結果：「這四個星期的集訓，我們向前邁進了一大步，球員的狀態跟一開始相比好了很多，能在節奏急速的情況下作長距離跑動，能跟對手抗衡，球隊的組織也好了很多，壓逼和被壓逼之下的處理也改善了。三支練習賽的對手，中國、塔吉克和沙特都比我們強很多、排名高很多，但大家的差距比起之前已拉近了很多。」

港隊周五會開始準備周日對阿聯酋一戰，安達臣表示：「希望有點運氣之下，我們會有好成績。」