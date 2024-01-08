亞洲盃人物．編者話｜83歲名宿、球迷與球員　五個故事拼湊香港隊

亞洲盃，過往除了「外圍賽」之外都像事不關己，頂多到決賽再留意一下。今年卻不一樣，香港隊睽違56年再次參加決賽周，是香港足球以至體壇在2024年之始的一件盛事。人人都在說56年，那麼「56年」是一個怎樣的概念？「代表香港」在不同的時空和不同的背景，又是一件怎樣的事？

在港隊出發前，我們邀請了五位香港足球人物，分別代表港足五種身份——曾在亞洲盃入球的名宿李國強、隨港隊走遍多國球場的球迷恆仔、土生土長的中場茹子楠、領香港連番踢出驚喜的主教練安達臣、從巴西來港16年成為港隊重心的守將艾里奧。

五個人物，涵蓋了香港足球的不同年代、球場內外不同位置，各有不同背景、想法、故事，他們的身份各有象徵意義，恰如區旗上五片紫荊花瓣，拼湊成現在的香港隊，合力出戰亞洲盃。透過這五段故事，我們或許能一窺「代表香港」是怎麼一回事。

攝影：葉詩敏



（《01體育》的《亞洲盃人物系列》由1月9日開始，連續5日刊登5位香港足球人物的故事）



名宿李國強——56年前在亞洲盃入球的港隊翼鋒

每一篇有關香港隊參加亞洲盃的稿件，指定開場白是「56年來首次打入亞洲盃決賽周」。然而，到底56年前發生過什麼事？被提起的，往往是由香港人組成、戰績輝煌的「中華民國」；那麼當年的「香港隊」又是什麼面貌？

我們邀請了曾在1964和1968年代表英屬香港參加亞洲盃、並入過波的李國強受訪，83歲的他重遊掃桿埔，述說當年赴以色列和伊朗參賽、周遊列國的情景，他的說話、舊照片、護照上他引以為傲的印章和當年的獎牌，再配合昔日外電新聞，我們得以拼湊出56年前香港隊在亞洲盃的模樣。

球迷恆仔——隨港足遊歷世界的香港球迷

球迷在足球的重要性早已不言而喻，而香港隊近年無論去到任何地方作客，蒙古、不丹、朝鮮，看台上總會見到紅衣球迷相隨，恆仔便是其中一位常客。他眼前一碗叉燒湯意，是港隊球迷在大球場睇完波常吃之物，其實未必很好吃，但僅是因為跟打氣歌啱音，便足夠他們用這四個字高唱一整晚。

睇港足跟這碗叉燒湯意一樣，未必好食，但好簡單：入場，睇港隊，就開心。

對恆仔來說，「香港隊」三字雖然跟身份認同脫不了關係，但更實在的，是對這支球隊累積了十多年、見證一代又一代球員教練變遷的真情實感，推動他由以前主動組織看台打氣區、到現在死慳死抵，隨港隊作客打氣兼旅遊已成習慣。理由很簡單，「就是讓別人看見香港足球是有支持者的，哪怕是得一個、兩個、二百個，都不重要。」

港隊中場茹子楠——在足球路上拼命奔跑的土生中場

香港很先進，但對足球的態度、或是這項運動的發展，都比鄰近國家落後許多，香港人想當一個好的職業球員，往往靠自己跌跌撞撞才摸出道路。茹子楠，土生土長的香港隊中場，熱愛咖啡的他領記者走進大坑咖啡店，說着自己帶點苦澀、卻有回甘的故事，如他手中那杯啡。

茹子小時候經歷厭食症，錯過「黃金一代」的美好回憶，外流葡萄牙又因難耐孤獨而放棄，初次入選香港隊，還遭前輩批評得心灰，生涯前半段很苦，這種苦卻隨個人的成長慢慢轉化——再次外流，終以雙手抓緊機會，成為港隊常客的現在，香港隊球衣不再是壓力，而是他最大的推動力，「為自己地方而跑，就算踢得差，我一定會跑到抽筋給你們看」。

港足主帥安達臣——是「外來者」卻為香港隊自豪

安達臣的身份，不僅是一個「主教練」——球迷、名宿、球員，都是在香港成長、或是在香港建構了屬於自己的生活和身份，安達臣對香港這個地方而言，是事實上的「外來者」，在2021年疫情之中，接下了香港隊教練這份工作，當時圍繞這個職務還有不少風波呢。

安達臣的戰術風格，球迷有喜有惡，戰績也起起伏伏，但不能否認的是他上任以來為港隊帶來不少「第一次」或是「XX年來首次」：56年來首入亞洲盃決賽周、在亞運會擊敗伊朗、創下史上最佳的殿軍、到最近在友賽擊敗中國……作為「外來者」，他認真理性地簇擁港隊「Underdog」的角色，希望以自己的經驗，助港足不再總被看輕，「我們給世人看見，我們就是香港，能夠為香港球迷帶來這些喜訊，讓我有點自豪」。

港隊中堅艾里奧——來自巴西、見證香港足球變遷的中堅

艾里奧的身份很微妙，一位從「外來者」轉化而成的香港代表，是眾多來自巴西的入籍兵之一。16年前，2007年除夕，新婚3星期、21歲的艾里奧坐上由里約熱內盧出發的航班，前往在半個地球以外的香港，展開新的一年、新的人生。如今他已入籍超過8年，是今次亞洲盃陣容中，為香港出場次數第5多的球員，也是隊內少數踢過舊旺角場的人，他對香港足球的經歷和了解，也許比很多土生球員更深。

艾里奧在與太太建立的、安穩的家中，向記者講述這16年的一切，沉穩卻生動：公民擊敗南華贏得銀牌冠軍後的狂歡、第一次代表香港時緊張得抽筋、亞冠盃帶來的喜悅；說起去年遺失護照的後續之餘，也要為子女的升學面試苦惱……還有，每次代表香港的感受：「每次賽前列隊，望着香港旗，便想起這地方帶來的一切，很激動。」足球和家庭拼湊他的人生，也拼湊着他那比許多「香港人」都還要真誠、代表香港的心。