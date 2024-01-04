國足亞洲盃26人名單出爐　戴偉浚入選　4名門將獲徵召惹熱議

中國足球隊公布26人出戰亞洲盃的名單，港產國腳戴偉浚與武磊﹑韋世豪同獲徵召，而國足今次更有4名門將入選，再度引起討論。



戴偉浚入選國足亞洲盃26人名單。（資料圖片／趙子晉攝）

在國足的亞洲盃26人名單中，前線主力武磊﹑韋世豪齊齊入選，而港產國腳戴偉浚同樣獲徵召。早前對港足的友賽時，領紅被逐的王上源及吳少聰照樣在大軍名單中，而李可及艾克森兩名入籍兵，則名落孫山。

國足的名單最具爭議的，是門將位置，國足今次選入顏駿凌﹑王大雷﹑蹇轁及劉殿座4名門將，不少網民質疑這是什麼操作，「四個門將是啥意思？騰個位置多帶個中場啊」﹑「門將四位，這是什麼天才思路，二門（二號門將）都難有機會，三門﹑四門飲水機都不夠分」﹑「前鋒只有3個捉襟見肘，門將都有4個有點多餘，不如帶2個新人前鋒還可以衝一衝」。

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國足亞洲盃26人名單：



門將：顏駿凌（上海海港）﹑王大雷（山東）﹑蹇轁（成都蓉城）﹑劉殿座（武漢三鎮）

後衛：蔣光太﹑朱辰傑﹑蔣聖龍（上海申花）﹑李磊（北京國安）﹑張琳芃（上海海港）﹑徐浩峰（深圳）﹑劉洋（山東）﹑吳少聰（真格拿拜列治）﹑林良銘（大連人）

中場：王上源（河南）﹑徐新（上海海港）﹑謝鵬飛﹑韋世豪（武漢三鎮）﹑高天意（北京國安）﹑吳曦﹑戴偉浚（上海申花）﹑陳蒲﹑劉彬彬（山東）﹑王秋明（天津津門虎）

前鋒：武磊（上海海港）﹑張玉寧（北京國安）﹑譚龍（長春亞泰）

