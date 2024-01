亞洲盃．港足主帥安達臣︱身經百戰的外來人　代表香港要贏回尊重

香港隊,是態度,也是責任。

即使來自不同年代、族裔、無論在哪一個崗位,只要穿起紅色球衣、肩負着胸前的港隊徽章,每位成員都是平等而重要。

《01體育》在亞洲盃決賽周前,訪問了五位香港足球人物,五種不同的背景、身份、甚至是不同的時空,但他們就像是五朵花瓣,拼湊出區旗上的洋紫荊,成就了我們眼前的香港隊。

今次受訪的是球員年代曾是德甲史上首位外籍神射手、現執掌港足的主教練安達臣(Jorn Andersen)。作為外來人、上任兩年,他看到香港足球的各種不足,會勇於發聲;代表香港時他總感覺被人看輕,希望為這個地方贏回一點尊重。

攝影:葉詩敏



「在朝鮮,我有司機載我到處去;在韓國,我可以駕私家車去任何地方。」

「但香港細小得多,去哪裏都能坐地鐵,很方便;想更有效率的話,我就會踩單車。」曾在朝鮮及韓國任教、對亞洲很熟悉的安達臣細說着。

安達臣喜歡踏單車「上班」。(葉詩敏攝)

港隊訓練基地位於將軍澳海傍,離康城與將軍澳地鐵站都至少10分鐘步程,安達臣習慣從將軍澳出發,輕鬆地踏着「座駕」沿單車徑來到基地入口。

訪問當地穿上軍綠色風褸的他還有空對鏡頭打招呼,這位挪威人熟練地把單車停泊在大閘旁再鎖好,細看之下單車除了新淨,也配備了車頭燈等設備,型酷的風格跟他十分相襯。

「這是我第三架單車了!」安達臣曾在銅鑼灣居住、買下兩輛單車,但沒有聽從建議把它們鎖在室內,結果都不翼而飛,「這架單車已經有1年『壽命』,打破了紀錄,之前都是3、4個月就不見了。」

大閘旁有「違泊單車會被移走」的告示,但相信安達臣的單車是例外吧。(葉詩敏攝)

用單車探索香港 最愛這城的國際化

球員年代曾是德甲首位外籍神射手的安達臣,髖關節累積了傷患,無法時常走路或跑步,單車不僅是代步,也是他的訓練工具。每周有兩至三天,他都會踏單車鍛練體魄,每次持續一至兩小時;也靠它在區內遊覽——尋找美食、到沙灘游泳或到健身室。

一邊吹着微風,一邊欣賞眼前景色,他很享受:「這也是我其中一個喜歡香港的原因,在歐洲很多人認識我、會拉着我自拍,很少有足夠私人空間及時間,但這裏的人害羞一點,不會時常打擾你。」

安達臣在香港會以單車代步,在區內遊走。(葉詩敏攝)

安達臣與香港的緣份始於2016年11月,他當時帶領朝鮮國家隊來港參與東亞足球錦標賽外圍賽,翌年夏天亦再度率隊到港,留下深刻印象,「這裏的人很有系統、紀律,我不用太擔心自己或家人的人生安全,這比起非洲、美州部份地方都好。這方面,香港贏得我的尊敬。」

比起朝鮮、韓國跟歐洲,香港天氣相對和暖,一年大部份時間都有好天氣,對安達臣來說是宜居的地方。「香港很國際化,世界不同的人聚集起來,令這裏更有趣,也有各種美食,你不太覺得自己住在中國。」所以當收到香港足總開出的聘約,他決定來港發展。

香港足球代表隊早前出發前往阿聯酋備戰,安達臣在球迷的打氣旗幟上簽名。(葉詩敏攝)

代表香港總被看輕 要為香港爭回尊重

球員時期為家鄉挪威在國際賽場上南征北討,即使當上教練,安達臣也帶領過德甲、韓職K1及朝鮮隊。可是代表香港,卻讓他有一種過往甚少體驗得到的感覺——被睇低一線(Underdog)、受到不合理的對待。

例如在應屆世界盃外圍賽,亞洲足協突然把原先已直入次圈的港隊「降格」至從首圈打起,抽籤檔次亦被調低。「我們曾嘗試做點什麼,但香港實在太小了,如果是日本或韓國遇到相同情況,他們會有話語權。」然而安達臣沒有氣餒,他明白人生就是如此殘酷:講地位講身份;他接受現實,希望提升成績、改善排名為香港爭回一點尊重。

安達臣的腦海中有不少改善香港足球的建議。(葉詩敏攝)

訪問間他詳述了各種實際的建議,如為提高聯賽水平、維持球員競技狀態,應把港超聯改制:首半季每隊互相對壘後,把排名在上、下半版球隊分開各自交手。「(聯賽)11隊中有5隊無足夠實力,他們為存在而存在,與前列有很大差距。」

「我想看更多有競爭的比賽,如傑志對理文,而不是香港U23對理文,或傑志對晉峰,這些比賽無法讓球員進步。有時我坐在看台上,會問自己為何會在那裏,因為賽果顯而易見,都是4:0、5:0、6:0。」每說一次比數,他都激動得隨節奏敲起枱來。

談起香港足球的弊端,安達臣總是會動氣。(葉詩敏攝)

安達臣語重心長地說,要香港足球進步的,其實都不是什麼大改革,而是可以透過小事及細節堆砌而成。像是有球會因為天氣炎熱而減少訓練,比賽又會安排要烈日當空上演,令他摸不着頭腦。

「周圍的國家如泰國、越南、中國都面對同樣的天氣問題,但他們都做得到。既然天氣熱,何不把訓練及比賽時間改到黃昏、讓球員可高強度地踢波?」他認為部份做決策的人沒有為大局着想,「假如球會、足總跟球員能更通力合作,一起令大家進步,而不是只為自己,香港其實很有潛質及可能性。」

港超11隊中有5隊為存在而存在,有些比賽沒有競爭性,有時我坐在看台上,會問自己為何會在那裏,因為賽果顯而易見,都是4:0、5:0、6:0。 港足主帥 安達臣

安達臣與港足助教、分析員合作無間。(葉詩敏攝)

在挪威要做職業球員很不容易。我們習慣付出所有才能成功,但在香港,球員不必為職業、金錢去奮鬥,他們很容易就有班落,沒有逼使自己進步的動力。 港足主帥 安達臣

所到之處毫無保留 為香港而自豪

也許會有圈內人認為安達臣狂妄,對本地足球認為不深,何德何能批評及給予意見?但這位教練不介意,一心想提出自己的見解,「我有豐富的經驗,在頂級聯賽打滾了20年,所以對自己有信心。」對比起不問回報、代表出生地的本土球員、或視香港為第二個「家」的入籍兵,安達臣的確只是一位受聘的外籍教練,但不代表他對香港會有所保留。

「我所到之處,都付出100%。因為我在挪威長大,那裏一年有6個月都被大雪覆蓋,要做職業球員是很不容易的事。我們習慣了不斷針對弱點、加倍鍛練自己才能成功。」

「這個過程很重要,但在香港,球員不必為職業足球、金錢去奮鬥,他們很容易就有班落,沒有逼使自己進步的動力。」安達臣能夠成為首位外籍德甲神射手,自有其原因。

安達臣在亞運親自帶領港隊上陣,完場後卻往往沒有隨職球員繞場慶祝。(資料圖片/袁志浩攝)

況且,安達臣的戰績已足夠證明一切了吧——帶領港足相隔56年再闖亞洲盃決賽周、事隔38年再於國際A級賽擊敗中國、歷史性打入亞運四強,每一項都是令人意想不到的成就,他亦跟港人一樣為此驕傲。

「我想跟你說個小故事,亞運期間,大部份足球隊都住在同一間酒店,那裏最初很多人,但至淘汰賽階段,餐廳愈來愈多空位,最後只有日本、韓國跟香港隊會來食飯。」

「只跟日韓一起食飯,看到中國、沙特阿拉伯等強隊都比我們早離開,感覺很不錯。有位香港(出生的)球員在中國隊中,加上朝鮮隊、那些曾在我麾下的球員,都比我們早離開。」

「我們給世人看見,我們就是香港,能夠為香港球迷帶來這些喜訊,讓我有點自豪。」他露出滿意的笑容。

說起每一項自己帶領港隊創下的成績,安達臣都會滿意地露出笑容。(葉詩敏攝)

亞運時大部份足球隊都住在同一間酒店,比賽開始後餐廳愈來愈多空位,最後只有港隊跟日韓一起食飯,看到中國、沙特阿拉伯等強隊都比我們早離開,感覺很不錯。我們給世人看見,我們就是香港,能夠為香港球迷帶來這些喜訊,讓我有點自豪。 港足主帥 安達臣

望港足不停步 認清不足更上一層樓

安達臣想再與港足在亞洲盃決賽周寫下歷史新一頁,與足總合約於2025年屆滿的他,即使收到各種邀約,也一一拒絕。「這些聘約都來自水平比香港高的鄰近地方,但在亞洲盃前,我不想跟任何一方接洽。」

他所指的新一頁,並不止於成績上,而是自己、球隊、職球員、球迷能夠透過身處一個舉辦如此大規模比賽的城市、體驗在亞洲最高舞台上比賽,有所領略。

安達臣與足總的合約於2025年屆滿,他坦言已收到不少外間的聘約。(葉詩敏攝)

並非出席亞洲盃就算,還要更上一層樓。希望港隊今次可以從中看看即使我們如此富裕,很多地方竟然還不及其他國家。 港足主帥 安達臣

「我跟港隊一樣,很少參與這種洲際大賽的經驗。20年前做教練時,我很熱衷於追求成就,但現在我看事情的角度變了,會更考慮大局。」

「有人說要港隊2034年躋身世界盃決賽周,是可以的,但並非單單出席亞洲盃就做得到,還要更上一層樓。希望港隊今次可以從中察覺到自己的不足,看看即使我們如此富裕(rich),但很多地方竟然還不及其他國家,需要新訓練設施、新場館、小將更多上陣時間、球員有更好狀態及心態......」

在安達臣球員跟教練生涯中,香港足球無疑是水平最低的。即使帶領港隊取得各種成就,他也不認為自己處於生涯高峰,但他很清楚人不可能總停留在高點,高低起伏是必經階段,而香港足球也一樣。

「比起香港球會,香港人對香港隊更有興趣——假如港隊有成績,就會出現熱潮。雖然仍有很遠的路要走,但我們要向這個目標進發。」

安達臣能帶領港隊更上一層樓嗎?(葉詩敏攝)

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間:下午5:30(香港晚上10:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月19日(香港1月20日)

香港 Vs 伊朗

當地時間:晚上8:30(香港1月20日凌晨1:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間:晚上6:00(香港時間晚上11時)

地點:哈里發體育場(Abdullah bin Khalifa Stadium)